I-Days 2024, 29 giugno: Tedua in concerto, anticipazioni scaletta, orario e come arrivare

Doppia data per Tedua a Milano stasera, 29 giugno e domenica 30 giugno. Dopo il successo preannunciato di “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, il cantante è pronto per la doppia data evento “Il Paradiso – Atto Finale” prevista per oggi, sabato 29 giugno (sold out) – con opening di 21Savage, Kid Yugi e Night Skinny – e domenica 30 giugno – con opening di Offset, Artie 5ive e Night Skinny.

Si conferma così un altro anno d’oro per Tedua che torna a esibirsi live con i due attesissimi show prodotti da Live Nation all’Ippodromo SNAI di Milano. Con 100mila biglietti venduti a Milano nell’ultimo anno, Tedua sarà il primo headliner italiano nella storia degli I-Days e il primo a esibirsi in doppia data.

In occasione delle due date di Tedua verranno rese disponibili edizioni limitate ed esclusive di vinili totalmente ecofriendly e a impatto zero di Tedua e di altri artisti che si esibiranno al festival. Basterà inquadrare i QR Code disposti in vari punti dell’area I-Days per accedere alla pagina dedicata a questa iniziativa unica e preordinare il vinile. Tutto questo fa parte del progetto BE THE CHANGE, ideato e sviluppato da Rude Cares, divisione benefica dell’etichetta indipendente e B-Corp certificata Rude Records, che insieme a I-Days hanno scelto di mettere in atto questa iniziativa che mira a sensibilizzare la comunità musicale riguardo il cambiamento climatico e l’impatto ambientale.

Dopo “Il Paradiso – Atto Finale” agli I-Days, Tedua continuerà a portare live la sua musica e i successi ottenuti dai gironi percorsi ne “La Divina Commedia”, nel “Paradiso” e in tutta la sua carriera sui palchi dei principali festival estivi italiani nel mese di luglio, a partire da mercoledì 3 luglio 2024 a Lucca in occasione del Lucca Summer Festival e concludendo sabato 27 luglio 2024 al Rock in Roma.

Gli show evento agli I-Days e il tour nei principali festival estivi arrivano dopo aver dominato le classifiche Fimi/gfk con “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, uscito lo scorso 24 maggio, che ha debuttato #1 nella classifica degli album, #1 nella classifica dei cd, vinili e musicassette e #1 anche nella classifica dei singoli più venduti con “Beatrice” feat. Annalisa, certificato disco d’oro.

Anticipazioni sulla scaletta del concerto di Tedua agli I-Days, Milano

Essendo la prima delle due date evento all’Ippodromo SNAI di Milano, non è stata ancora resa nota la scaletta. Ma sicuramente non mancheranno i brani inclusi nei live del 2023 con l’aggiunta della versione “Paradiso”. Ecco, a seguire, i brani del tour 2023:

Intro La Divina Commedia

Angelo All’lnferno

Lo sai

Paradiso Artificiale

Lo-fi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio A Luglio

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 chances

Il fabbricante di chiavi

Sangue misto

Scala Di Milano

Buste della spesa

La legge del più forte

Blueface (Vaz Tè cover)

Purple

Acqua

Anime Libere

Dimmi che c’è (thasup cover)

Lingerie

La Verità

Hoe

Malamente

Bagagli

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio

Come Arrivare all’Ippodromo Snai La Maura

Ecco come raggiungere l’Ippodromo Snai La Maura a Milano per gli I-Days:

In Auto

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): Uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A4 (Torino-Trieste): Da Trieste, direzione Milano Centro, uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma): Superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con Mezzi Pubblici

In metro: La fermata più vicina è “Uruguay” della linea M1 “rossa”. Una volta in superficie, dirigersi verso sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri.

Con i mezzi di superficie: La fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).