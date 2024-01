Perle è la canzone che Tancredi ha portato in gara a Sanremo Giovani 2023. Il cantante, ex concorrente di Amici, non è risultato, però, tra i tre finalisti che potranno partecipare al Festival di Sanremo 2024. Prodotto da Giordano Colombo e scritto da Tancredi e Alessandro Antonini, il brano prosegue il filone cantautorale che ha caratterizzato l’artista nei suoi ultimi singoli, un approccio alla scrittura volto a raccontarsi in maniera autentica e senza filtri. A seguire potete ascoltare Perle, leggere testo e significato del brano.

Questo letto è da una piazza e mezzo, non è fatto per due

Ma a noi va bene lo stesso

Non sono mai stato bravo a cucinare per due, però lo faccio lo stesso

Il mondo gira a cento all’ora, ma poi si ferma ogni mezz’ora

E stamattina ho solo voglia di te, voglia di te

Ho solamente voglia di te, voglia di te Lasci le perle in bagno, le cicche, lo smalto

Come volessi dirmi “stai tranquillo, ripasso”

Mi lasci il tuo sapore di fumo ed un mezzo saluto

E poco prima di uscire Mi dici che siamo tutto, io lo trovo assurdo

Tu guardi il cielo azzurro e io guardo le piastrelle

Quando sono distrutto mi manchi di brutto

Tranquilla è solamente un’altra sere di quelle

In cui voglio stare male, ti griderei dalle scale

Che forse tu sei tutto ma io non sono niente

Quando guardi il cielo azzurro e io guardo le piastrelle Cosa vuoi che ti risponda?

Lo sai, mi chiedi solo di noi

Ma le parole le so usare solo nelle canzoni

Che ti aspettavi da me? Non lo so, non lo so

E il mondo gira a cento all’ora, si ferma ogni quarto d’ora

Mi passi le paranoie, mi passa anche il mal di gola

A volte scuse non ho voglia di te, voglia di te

A volte non ho voglia di te, voglia di te Lasci le perle in bagno, le cicche, lo smalto

Come volessi dirmi “stai tranquillo, ripasso”

Mi lasci il tuo sapore di fumo ed un mezzo saluto

E poco prima di uscire Mi dici che siamo tutto, io lo trovo assurdo

Tu guardi il cielo azzurro e io guardo le piastrelle

Quando sono distrutto mi manchi di brutto

Tranquilla è solamente un’altra sere di quelle

In cui voglio stare male, ti griderei dalle scale

Che forse tu sei tutto ma io non sono niente

Quando guardi il cielo azzurro e io guardo le piastrelle Ho solamente voglia di te, voglia di te

Ho solamente voglia di te, voglia di te

Ma a volte non ho voglia di te, voglia di te

A volte non ho voglia di te, quando Mi dici che siamo tutto, io lo trovo assurdo

Tu guardi il cielo azzurro e io guardo le piastrelle

Quando sono distrutto mi manchi di brutto

Tranquilla è solamente un’altra sere di quelle

In cui voglio stare male, ti griderei dalle scale

Che forse tu sei tutto ma io non sono niente

Quando guardi il cielo azzurro e io guardo le piastrelle Ora che ci ho fatto un po’ l’abitudine

Ho capito che in mezzo al mio disordine

Tu sei l’eco della mia solitudine

Tu sei l’eco della mia solitudine

Quante volte ne dobbiamo discutere

Oltre a te io non ho niente da perdere

Tu sei l’eco della mia solitudine

Tu sei l’eco della mia solitudine

Il significato della canzone Perle

“Perle” ha origine da un periodo buio e Tancredi decide di fotografarne l’evoluzione, in cui il difficile rapporto con se stesso che ha vissuto in quella fase si intreccia con una relazione d’amore, passando in rassegna le immagini e i ricordi che meglio lo definiscono. Ecco le parole del cantautore:

“Perle nasce a Ottobre 2022. Nel testo parlo di una storia d’amore e della quotidianità che le appartiene, intaccata da un momento di depressione. Ho scritto il ritornello seduto ad un bar, dopo aver passato tutta la giornata in giro per Milano a camminare da solo; ricordo il barista che, mentre mi preparava un caffè, mi ha detto “che faccia che hai”. Stavo realizzando di essere in un periodo in cui non mi sentivo a posto con me stesso e questa situazione si rifletteva nella relazione che stavo vivendo: dovevo sentirmi felice perché stava andando tutto alla grande ma non ci riuscivo e questo mi faceva stare ancor più male. Dopo qualche giorno, una volta trovato il giusto giro di chitarra, il resto della canzone si è scritta da sola, come se fosse un flusso di coscienza.”

Il cantante racconta la sua difficoltà a lasciarsi andare, diviso tra la sensazione di dolore che prova quando lei non è accanto a lui e il suo bisogno di stare da solo e di non sentirsi abbastanza:

Quando sono distrutto mi manchi di brutto

Tranquilla è solamente un’altra sere di quelle

In cui voglio stare male, ti griderei dalle scale

Che forse tu sei tutto ma io non sono niente

Non riesce ad accettare di essere “tutto” per lei e questa emozione lo porta a desiderare di stare da solo, lontano, anche se sa che poi gli mancherà:

Ho solamente voglia di te, voglia di te

Ho solamente voglia di te, voglia di te

Ma a volte non ho voglia di te, voglia di te

A volte non ho voglia di te, quando