Belladamorire è una canzone di Tancredi con il featuring di Lil Busso e presentata live, per la prima volta, nella puntata di Amici in onda domenica 2 febbraio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “BELLADAMORIRE” DI TANCRED FEAT. LIL BUSSO.

Ah

Ah ah

Ah signorina

Ah

Ah ah

Ah signorina (signorina)

Hey signorina, sei una mora nociva

Fottuta tossina che mi scorre nelle vene

Slacci la cinta e mi guardi come per dire

“Fammi sentire viva”, ho la testa che gira

Sono come lo squalo di Spielberg

Quando sei tutta nuda su di me facciamo Spinning

Santa come la Madonna, ti muovi come una stripper

Ah

Ah ah

Ah signorina

Che mi fai, che mi fai, signorina?

“Non mischiamo mai l′amore con il sesso”

Quante volte l’hai detto

Quante volte ti ho detto che sei

Belladamorire, belladamorire

Belladamorire

Ah

Ah ah

Ah signorina

Quando ti avvicini lo sappiamo entrambi

Come va a finire

Ah

Ah ah

Ah signorina

E allora prendi tutto che ti porto in vacanza

Fai come vuoi tu, chiudi a chiave la stanza

Quale signorina, sei una serial killer

Belladamorire, belladamorire uh

Uh

Sono a una festa di merda e ci sono

Finti rapper, finti trendsetter

Finte tette, finte influencer

Tutti tristi, tutti zitti

Tutti amici, tutti finti

Non ne posso parlare

Tu non lo vuoi sentire

Meno male che restiamo da soli

Noi balliamo per strada

Come la prima volta

Poi mi dici che vuoi

Sottofondo Mac Miller

E tu che diventi emotional

Sembra la trama di un thriller

Prima piangi a dirotto

Poi mi strappi i vestiti di dosso

Ah

Ah ah

Ah signorina

Che mi fai, che mi fai, signorina?

“Non mischiamo mai l′amore con il sesso”

Quante volte l’hai detto

Quante volte ti ho detto che sei

Belladamorire, belladamorire

Belladamorire

Ah

Ah ah

Ah signorina

Quando ti avvicini lo sappiamo entrambi

Come va a finire

Ah

Ah ah

Ah signorina

E allora prendi tutto che ti porto in vacanza

Fai come vuoi tu, chiudi a chiave la stanza

Quale signorina, sei una serial killer

Belladamorire, belladamorire uh

Uh

Ah

Ah signorina

Chiamo il 118, sono in codice rosso

Ah

Ah signorina

Quando mi parli così è come spararmi addosso

Wah

Ah wah

Ah signorina

Se mi guardi così sembra di girare un porn0

Wah

Ah wah

Ah signorina

Signorina, sei, sei

Belladamorire, belladamorire

Belladamorire

Ah

Ah ah

Ah signorina

Quando ti

Avvicini lo sappiamo entrambi

Come va a finire

Ah

Ah ah

Ah signorina

E allora prendi tutto che ti porto in vacanza

Fai come vuoi tu, chiudi a chiave la stanza

Quale signorina, sei una serial killer

Belladamorire, belladamorire uh

Uh