Prodotta da Okgiorgio, Radiohead è una canzone di Tananai presente nel suo album di inediti “Calmocobra“, disponibile dal 18 ottobre 2024. Il brano l’ultima traccia dell’album e, a seguire, potete ascoltare il pezzo e leggere il significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “RADIOHEAD” DI TANANAI.

Il testo di Radiohead

Ecco il testo della canzone “Radiohead” di Tananai.

Organizzo la rivoluzione

Che avrà luogo nel weekend

Sulla pista di un club

Sulla pista di un club

Quella notte inventerò un colore

Verde fluo più Vantablack

Poi lo porto da te

Poi lo porto da te Che non ci lavi via la periferia

Ma sognare una vita diversa

È diverso da qua Lo skate park il mattino

L’amico tradito

Le casse con i Radiohead

Mi innamoro

Gli allarmi antifumo, Berlino

Le casse di Heineken

E mi ricordi che non abitiamo in America

E in un parcheggio metto un pezzo

Ti prometto succederà

E, se, ma

Però che senso ha? Questa nebbia non ci ha mai tradito

Come han fatto le mie ex

Le vedremo dal back

Le vedremo dal back

Vaffanculo a chi non ci ha capito

E grazie mille Jamie XX

Questa macchina è un club

Questa macchina è un club Che ci porta via dalla periferia

E una vita diversa ogni notte comincia da qua Lo skate park il mattino

L’amico tradito

Le casse con i Radiohead

Mi innamoro

Gli allarmi antifumo, Berlino

Le casse di Heineken

E mi ricordi che non abitiamo in America

E in un parcheggio metto un pezzo

Ti prometto succederà

E, se, ma

Però che senso ha? (Io nel fango ho mischiato l’amore col punk)

(Sopra un booster, Sanremo, le stanze d’hotel)

(Noi due ragni, gli androni, il veleno, la?)

(I litigi con Sara, poi il sesso, poi te)

(I cerotti sul naso, le botte che ho preso)

(Da un altro ubriaco che sembrava me) E le notti da solo hanno un sapore nuovo

Da quando le passo qua

Però che senso ha

Il significato della canzone Radiohead

La canzone “Radiohead” di Tananai racconta un senso di ribellione e fuga dalla realtà quotidiana, ambientato in un contesto urbano e giovanile. Il protagonista sogna una “rivoluzione” che avverrà nel weekend, ma non una rivoluzione politica, bensì personale, da vivere “sulla pista di un club”. È un momento di evasione e creatività, tanto che immagina di “inventare un colore”, un mix tra il verde fluo e il nero assoluto del Vantablack, simbolo della sua voglia di rompere con la normalità e creare qualcosa di unico.

Il brano riflette anche il disagio della vita in periferia, un luogo che non può essere cancellato o “lavato via”. Il protagonista e i suoi amici sognano una “vita diversa”, ma si rendono conto che da quella realtà non si può facilmente scappare, come espresso nella frase “sognare una vita diversa è diverso da qua”.

Ci sono riferimenti alle esperienze quotidiane, come lo “skate park il mattino” e “le casse con i Radiohead“, simboli di un’epoca giovanile fatta di musica, amicizie e tradimenti (“l’amico tradito”). Berlino, le “casse di Heineken” e gli allarmi antifumo sono evocazioni di notti trascorse a cercare di vivere intensamente, mentre si ricorda che “non abitiamo in America”, ovvero che non si può aspirare a un sogno americano lontano dalla realtà europea.

La macchina diventa un rifugio, un luogo di libertà (“questa macchina è un club”) che porta via dalla periferia, offrendo una via di fuga verso una “vita diversa”, che “ogni notte comincia da qua”. Ma, nonostante le promesse e i sogni, il protagonista si chiede “che senso ha?”, mettendo in discussione il valore di queste esperienze e la ricerca continua di evasione.

Infine, il brano tocca anche la nostalgia e il dolore delle notti passate da solo, che ora “hanno un sapore nuovo”. Le esperienze di vita, sia belle che dolorose, si mescolano in un ricordo confuso ma intenso, come espresso nei versi finali: “Io nel fango ho mischiato l’amore col punk“, un’immagine che simboleggia il caos emotivo e l’intensità di questi momenti.