Hattori Hanzo è una canzone di Rose Villain incisa con il featuring di Madame. Il brano, prodotto da Sixpm & Shea, fa parte dell’album “Radio Sakura”, disponibile dall’8 marzo 2024 in streaming e download digitale. Viene descritto come il sequel luminoso di “Radio Gotham”. È un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza però ne è trait d’union.

“Con questo disco mi sono sentita più libera che mai di essere fragile, irriverente, ambiziosa e con questa musica, per me la migliore che ho mai scritto, sono fiorita nell’artista e donna che sognavo di essere”

Il testo di “Hattori Hanzo”, brano di Rose Villain e Madame tratto dall’album “Radio Sakura”.

Okay, fai te

Ma se non si ha niente da dire

Meglio prendere pause e poi respirare

Perché restare calmi può erigere palazzi

Ma se non lo sai

Le parole feriscono

Più affilate di spade

Guardami sanguinare

Fiori di ciliegio

Il cuore c’ha le mani in alto, si sente minacciato

La tua lama d’indifferenza al collo che gli stronca il fiato

Gocce di miele amaro, sul dorso di un giaguaro

Se la Madonna appare t’inginocchi o non ritornerà più

Lei sa che finisce qua per te, ma lei è in tour

Degas, guarda come ballano gli aironi blu

Nagasaki, il verde tesse sopra al lutto

I fiori come metastasi si prenderanno tutto

Non dobbiamo aver bisogno degli eroi

Non possiamo farci la guerra fra noi

Sotto la stessa luna

Sotto la stessa luna

Okay, fai te

Ma se non si ha niente da dire

Meglio prendere pause e poi respirare

Perché restare calmi può erigere palazzi

Ma se non lo sai

Le parole feriscono

Più affilate di spade

Guardami sanguinare

Fiori di ciliegio

Hattori Hanzo, atto primo

Nuova vita, nuovo inizio

Con questa penna fendo come uno spadaccino

Nelle mie cuffie Radio Sakura di Rose Villain

Sono cadute bombe sulla mia strada

Corro e cerco riparo, ma niente

Tra le mie braccia è casa

È solo polvere

Il maestro mi tende il braccio

Mi insegnerà a sferrare un colpo

Un altro colpo e poi di colpo

Sono diventata Kill Bill

Mulan, Moulin Rouge

Prendi, mira, spara, boom

Ora che so fare la guerra

Non voglio fare la guerra

Aspetterò la primavera

E tu con me

Okay, fai te

Ma se non si ha niente da dire

Meglio prendere pause e poi respirare

Perché restare calmi può erigere palazzi

Ma se non lo sai

Le parole feriscono

Più affilate di spade

Guardami sanguinare

Fiori di ciliegio