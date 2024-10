Fango è una canzone di Tananai tratta dall’album “Calmocobra“, uscito venerdì 18 ottobre 2024. Si tratta della prima traccia, il pezzo che apre il disco ed è prodotta dallo stesso cantautore. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ecco il testo della canzone “Fango” di Tananai.

Certe sere sono sere in cui mi sento piccolo

E questo fa paura

Che il futuro, se resti da solo, lo vedi col binocolo

Ed è una seccatura D’altro canto, sì

Io ti canto anche qui

Qui, nel fango

Tu che ti trucchi, io mi incanto

Invaghita di un bastardo

Che non sa Certe sere possono essere di quelle sere che

Che ci si può accanire

Verso chi ti vuole bene, oppure il tuo psicologo

Per paura di guarire D’altro canto, sì

Io ti canto anche qui

Qui nel fango Mi chiedi dove, dove, dove vai?

Che un posto al mondo neanche tu ce l’hai

Se non è questo, accanto a me

Che ti ho sofferto Ma ti conosco e, in fondo, sì

Io ti canto anche qui

Nel fango

Il significato della canzone Fango

La canzone “Fango” di Tananai parla di momenti di vulnerabilità, insicurezze e la paura di restare soli, ma anche di un amore tormentato che persiste nonostante le difficoltà. L’autore si confronta con sentimenti di piccolezza e paura del futuro, specialmente quando si affronta la solitudine: “Certe sere sono sere in cui mi sento piccolo, e questo fa paura.” Questo senso di impotenza di fronte al futuro viene descritto come qualcosa di lontano e difficile da raggiungere: “Il futuro, se resti da solo, lo vedi col binocolo.”

L’amore è un tema centrale nella canzone, anche se si tratta di un amore doloroso e complesso. L’autore canta per una persona che sembra essere coinvolta con qualcuno che non la tratta bene, come si vede dal verso: “Invaghita di un bastardo, che non sa.” Anche se l’amore è pieno di sofferenza, l’autore si sente ancora legato a questa persona e continua a cantare per lei, anche “qui nel fango,” simbolo di una situazione difficile e confusa.

La paura di affrontare il dolore e la guarigione viene espressa così: “Certe sere possono essere di quelle sere che ci si può accanire verso chi ti vuole bene, oppure il tuo psicologo, per paura di guarire.” Questo verso riflette la resistenza a migliorare, forse perché guarire significherebbe dover affrontare il dolore in modo diretto.

Nonostante tutto, l’amore persiste, e l’autore esprime un senso di appartenenza e sofferenza condivisa: “Mi chiedi dove, dove, dove vai? Che un posto al mondo neanche tu ce l’hai, se non è questo, accanto a me, che ti ho sofferto.” Anche se il legame è doloroso, sembra essere l’unico rifugio per entrambi, un posto dove possono ancora trovare un po’ di conforto.

In conclusione, il brano esplora i temi della vulnerabilità, del dolore e dell’amore difficile, che rimane presente nonostante tutto: “Ma ti conosco e, in fondo, sì, io ti canto anche qui, nel fango.”