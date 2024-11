Booster è una canzone di Tananai tratta dal suo ultimo disco di inediti “Calmocobra”. Prodotto da Tananai & ​d.whale, potete ascoltare qui sotto il brano, insieme a testo e significato del pezzo.

Composto da 12 tracce, di cui 9 completamente inedite e preceduto dai singoli “Veleno” (disco di platino), “Storie brevi” con Annalisa (doppio disco di platino) e “Ragni”, “CALMOCOBRA” porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e deciso ad assaporare e ricordare ogni più piccolo momento e dettaglio della vita, senza inseguire per forza a tutta velocità un traguardo che, di fatto, non esiste ma è solo una costruzione sociale, decisa da qualcun altro. Al centro delle canzoni di “CALMOCOBRA” sono i rapporti umani e in particolare come questi fanno sentire l’artista, l’emozioni che ne scaturiscono.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “BOOSTER” DI TANANAI.

Ecco il testo di “Booster” di Tananai.

(It’s, it’s a vibe, baby)

(You on the grind, baby)

(Take your time with it, baby)

(I don’t mind)

C’era una volta un muro con su scritto “Ti amo”

Ma non lo sai perché tu non parli italiano

Fumavo troppo, era per te che ho iniziato

Quando hai detto: “Non sei più la mia roba”

Un horror, poi resto da lei

E farà male, ma tu non ci sei

È quasi un anno che se ci lasciamo

Poi ci rimettiamo a ridere

E dopo hai le guance rosse

La solita cosa che poi mi fotte

Se vuoi farmi male, fammi male stanotte

Dammi un bacio strano, prima piano, poi forte

So che quel francese ti ha guardata tre volte

Un, deux, trois, cosa cazzo ne sa di noi?

Non sa che mi hai detto: “Ti amo” su un Booster

Una sigaretta, poi nessuna, poi tutte

E poi fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa sempre un po’ male

L’ultimo sguardo, litigata, bacio in bocca da dare

Che ce lo siamo dati contro tutte le porte

Chissà che ti prende, che ti prende a volte

C’era una volta un muro con su scritto “Scappiamo”

Ma non lo fai, perché l’hanno riverniciato

Pensavo troppo, ma pensavo sbagliato

Quando ho detto: “Porta via la mia roba”

Mi sveglio di nuovo da lei e mi fa male

Se vuoi farmi male, fammi male stanotte

Dammi un bacio strano, prima piano e poi forte

So che quel francese ti ha guardata tre volte

Un, deux, trois, cosa cazzo ne sa di noi?

Non sa che mi hai detto: “Ti amo” su un Booster

Una sigaretta, poi nessuna, poi tutte

E poi fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa sempre un po’ male

L’ultimo sguardo, litigata, bacio in bocca da dare

Che ce lo siamo dati contro tutte le porte

Chissà che ti prende, che ti prende a volte

Se bruciano gli occhi è la felicità

Io li voglio rossi una vita intera

Se bruciano gli occhi è la felicità

Io li voglio rossi una vita intera

Se bruciano gli occhi è la felicità

Io li voglio rossi una vita intera

Se bruciano gli occhi è la felicità

Io li voglio rossi una vita intera

Un, deux, trois, cosa cazzo ne sa di noi?

Non sa che mi hai detto: “Ti amo” su un Booster

Una sigaretta, poi nessuna, poi tutte

E poi fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa sempre un po’ male

L’ultimo sguardo, litigata, bacio in bocca da dare

Che ce lo siamo dati contro tutte le porte

Chissà che ti prende, che ti prende a volte