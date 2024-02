Saturn è il nuovo singolo di SZA. Questa canzone spiega la sua confusione riguardo a questo mondo. Nella sua mente è noioso e come è stanca della stessa cosa, esprime anche come la vita sia uno schema per lei. In più parti è come se desiderasse qualcosa di nuovo e come se ci fosse un altro universo là fuori lei fosse pronta per questo. Il pezzo è prodotto da Carter Lang, Rob Bisel, Solomonophonic & Monsune.

Ecco il testo di Saturn di SZA.

If there’s another universe

Please make some noise (Noise)

Give me a sign (Sign)

This can’t be life

If there’s a point to losing love

Repeating pain (Why?)

It’s all the same (Same)

I hate this place

Stuck in this paradigm

Don’t believe in paradise

This must be what Hell is like

There’s got to be more, got to be more

Sick of this head of mine

Intrusive thoughts, they paralyzе

Nirvana’s not as advertised

Therе’s got to be more, been here before

Ooh (Ooh, ooh)

Life’s better on Saturn

Got to break this pattern

Of floating away

Ooh (Ooh, ooh)

Find something worth saving

It’s all for the taking

I always say

I’ll be better on Saturn

None of this matters

Dreaming of Saturn, oh

If karma’s really real

How am I still here?

Just seems so unfair

I could be wrong though

If there’s a point to being good

Then where’s my reward?

The good die young and poor

I gave it all I could

Stuck in this terradome (Ooh)

All I see is terrible (Ooh)

Making us hysterical (Ooh)

There’s got to be more, got to be more

Sick of this head of mine (Ooh)

Intrusive thoughts, they paralyze (Ooh)

Nirvana’s not as advertised (Ooh)

There’s got to be more, been here before

Ooh (Ooh, ooh)

Life’s better on Saturn

Got to break this pattern

Of floating away

Ooh (Ooh, ooh)

Find something worth saving

It’s all for the taking

I always say

I’ll be better on Saturn

None of this matters

Dreaming of Saturn, oh

(Ooh, ooh, ooh)

(Ooh, ooh, ooh)