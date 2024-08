“Disco” è il singolo che ha anticipato l’album “Heaven Surrounds You” della band Surf Curse per l’etichetta Danger Collective. È stato pubblicato il 12 giugno insieme a un video musicale diretto dal membro della band Nick Rattigan. La canzone, in parte ispirata al film The Last Days of Disco, è stata elogiata dalla critica e, in questi giorni, è risultata essere tra i brani virali su TikTok e sui social, a distanza di anni dalla pubblicazione.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Ecco il testo di “Disco” dei Surf Curse.

I can’t help it with you

Stubborn-hearted blue

Lights come into the room

When disco plays our tune

‘Cause there’s nothing like it, not like the way you move

I can try but I can’t hide it from you

‘Cause I can’t wait for you

I can’t wait for you

Admire all of you

But fire burns me too

Can’t stop that disco getting through

Can’t stop that disco wanting you

‘Cause there’s nothing like it, locking my eyes with you

I can’t fight it, splitting my mind in two

‘Cause I can’t wait for you

I can’t wait for you

I can’t wait for you

I can’t wait for you