È disponibile su YouTube il videoclip di “Scoppia la Bolla”, il brano dei Subsonica feat. Willie Peyote e Ensi estratto dall’ ultimo album “Realtà Aumentata”, uscito lo scorso 12 gennaio. La band quest’estate sarà protagonista dei principali festival con La Bolla Tour, in partenza il 31 maggio da Livorno.

Il video di “Scoppia la Bolla”, prodotto da Comodo64 con la regia di Ivan Cazzola – già regista del videoclip di “Pugno di Sabbia” -, è stato girato nel corso del Subsonica 2024 Tour che lo scorso aprile ha visto la band calcare i palchi dei palazzetti italiani. Immagini live e intimità da backstage si alternano, con la partecipazione di Willie Peyote e Ensi, per mostrare tutti i colori e l’energia condivisa nelle tappe di una tournée che ha saputo unire la grande espressione tecnologica e scenografica di un palco spettacolare con la carica umana di una band che, dopo quasi 30 anni di storia, continua a non risparmiare nulla.

Clicca qui per vedere il video ufficiale della canzone, a seguire testo e significato.

Ecco il testo di “Scoppia la bolla”, brano dei Subsonica feat. Willie Peyote ed Ensi.

Le grandi menzogne si fan con piccole verità

Tra pensatori di frodo e nuove star

Tra mille bolle tu di che bolla sei?

Io sto nella mia qui dal ’96

Scoppia la bolla, restiamo a galla

Scoppia la bolla mentre si balla

Scoppia la bolla, restiamo a galla

Scoppia la bolla, scoppia la bolla

(Ah)

(Yeah, yeah)

(Seh)

(Ah, ah, ah, seh, seh, seh)

(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, uh)

Qui non si grida, oggi si strilla

Fanno a gara per chi luccica ma poi nessuno brilla

Son saturi i toni della conformità

Yah, mentre la fiducia muore qua viviamo tutti

Le menzogne fanno i fiori ma non fanno i frutti

Nel sordo clamore di troppa sazietà

(Ah)

(Seh)

(Ah)

(Uh)

(Eh)

(Eh, eh, eh, eh)

Scoppia la bolla, restiamo a galla

Scoppia la bolla mentre si balla

Scoppia la bolla, restiamo a galla

Scoppia la bolla, scoppia la bolla

Ehi, lo sai qual è un complotto a cui crederei?

Il Covid l’ha inventato la Disney

Per vendervi gli stream, ma mi faccio i cazzi miei

Sennò faccio la fine di Mattei

Brutte notizie, che accolli

Foto in esclusiva, gli alieni, Red Ronnie

Titoli clickbaiting, cat calling

Vai per la tangente quando torni (Seh)

Portati il cervello nel trolley

Non mi bevo una bugia (Nah)

Neanche se conosco il barman (Nah)

La verità è una malattia, seh

Però a molti non attacca

Beata l’ignoranza (Eh)

Siamo fuoco sulla benza (Yeah)

Non siamo la minoranza

Noi siamo la resistenza (Uh)

[Ritornello: Samuel & Willie Peyote, Ensi]

Scoppia la bolla, restiamo a galla (Seh, seh)

Scoppia la bolla mentre si balla (Ah)

Scoppia la bolla, restiamo a galla (Uh)

Scoppia la bolla, scoppia la bolla

(Ah, yeah, ah, yeah, yeah)

(Ah, yeah, yeah, yeah)

(Uh, seh)

Scoppia la bolla, tu di che bolla sei?

(Ah, yeah, ah, yeah, yeah)

Scoppia la bolla di un coro di mayday

(Uh, seh)

Scoppia la bolla dei falsi dèi

Scoppia la bolla anche se non vuoi

False promesse e false illusioni e poi

Scoppia la bolla in un volo di avvoltoi

Scoppia la bolla, fin qui tutto okay

Ballando sui cocci ma senza i DJ

Scoppia la bolla, tu di che bolla sei?

Sto nella mia qui dal ’96