Storia infinita è una canzone di Medy con il featuring di Baby Gang tratta dall’album “Maltempo”, uscito il 15 dicembre 2023. Il brano è prodotto da D.A.V & Mojobeatz. A seguire testo e significato del pezzo.

La vita di un tempo ora è un lontano ricordo, canta Medy a inizio canzone, sottolineando come anche per sua madre sia tutto diverso, oggi. Non si sveglia più alle 6, lui beve vodka o Belvedere, i contatti più frequenti sono con la madre e con il suo avvocato. “La strada mi ama perché non l’ho tradita” assicura, sottolineando la forza delle sue radici e delle sue origini. Nonostante il tenore sia cambiato, Medy ribadisce di essere sempre se stesso.

“L’amore (L’amore), la vita (La vita), i soldi” è questa la sua storia infinita, gli elementi che ritornano e, oggi, caratterizzano il suo stile di vita. Nonostante tutto, comunque, non riesce a legarsi a nessuna (“Non so come ti chiami dopo una notte in hotel”) ed è più forte di lui agire in questo modo (“Non chiedere perché, se non ti rispondo più al cell, Sono occupato, ti ho lasciato anche se, sincero, je t’aime”)

Clicca qui per il visualizer di “Storia infinita” di Medy feat. Baby Gang.

Medy feat. Baby Gang, Storia infinita, Testo della canzone

Oh, oh

Baby gang

D.A.V

Oh, oh

Mojobeatz

Oh, oh no, oh no

Okay

Correvo per soldi, però ora è finita

Forse quella vita non faceva per me (Nah, nah, nah)

Mia mamma non si sveglia più alle sei di mattina

La mia famiglia sorride con me

Se mi chiami, occupato (Oh-oh), alla strada abituato (Oh-oh)

Provo amore solo per mia mamma, soldi e l’avvocato (Ah-ah)

Fammi, fammi un bicchiere (Bicchiere) di vodka o Belvedere (‘vedere)

Così ci ubriachiamo insieme e chissà cosa si fa (No, no, no)

Che sia per una notte o per tutta la vita

Ma jolie, tchikita, tu rimani con me

La strada mi ama perché non l’ho tradita

Non ho mai fatto finta, son sposato con lei

L’amore (L’amore), la vita (La vita), i soldi

È una storia infinita (No, no, no)

E scusa (E scusa), yah, lwalida (Lwalida)

‘Sta vita non fa pеr me da una vita (No, no, no)

Sto negli anni Ottanta, non negli anni 2000

Ma joliе su un 3000, solo io e te

Passami una canna, tu che bevi tequila

Per restare tranquilla da ‘sto mondo che

Ce l’han con me, ce l’han con te

Non so come ti chiami, non so comment tu t’appelles

La vie est belle, ma non per me

Non so come ti chiami dopo una notte in hotel

Fumo uno juen e mi dimentico di te

Anche se ti vedo per strada, so cosa provi per me

Non chiedere perché, se non ti rispondo più al cell

Sono occupato, ti ho lasciato anche se, sincero, je t’aime

E scusa, yah, lmima

Ho sbagliato, ma ti avevo avvertita

E scusa, yah, lwalida

‘Sta vita non fa per me da una vita (Cartier)

[Ritornello 2: Medy & Baby Gang]

L’amore (L’amore), la vita (La vita), i soldi

È una storia infinita (No, no, no)

E scusa (E scusa), yah, lwalida (Lwalida)

‘Sta vita non fa per me da una vita

L’amore (L’amore), la vita (La vita), i soldi

È una storia infinita (No, no, no)

E scusa (E scusa), yah, lwalida (Lwalida)

‘Sta vita non fa per me da una vita (No, no, no)

Gang, Baby Gang

Free Baby Gang