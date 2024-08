Sighommi è una canzone degli Smasking Pumpkins, terza traccia del loro disco di inediti “Aghori Mhori Mei“. Il tredicesimo album è disponibile dal 2 agosto 2024. Billy Corgan, parlando del loro nuovo progetto, ha raccontato:

Nella scrittura di questo nuovo album, mi sono lasciato incuriosire dal logoro assioma ‘non puoi tornare a casa’. E mi sono detto: se ci provassimo comunque? Non tanto nel guardare indietro con sentimentalismo ma piuttosto come mezzo per andare avanti; per vedere se nell’equilibrio tra successo e fallimento, il nostro modo di fare musica intorno al 1990-1996 potrebbe ancora ispirare qualcosa di rivelatore

Clicca qui per ascoltare “Sighommi” degli Smashing Pumpkins.

Ecco il testo di “Sighommi” degli Smashing Pumpkins.

Nails to the quick

Daddy died and liars lie

A bit more than sick

A dash in bittersweet

What’s that make of me

Save a lost thing

No choice but a choice to leave

Can’t you make me believe

Up where the others dare

What chance have I

What chances we would fight in love’s affair

Swear mornings changed

And I will lie where you lie

Say you’re with shame

Then drop to your knees

Maybe then you’ll feast what’s worth sight

You’ll dream what I dream at night

As one not one nor sum of hazy grace

As a Janus exclaims

Don’t you flee

Don’t but stray far

You can never leave this stage

It’s not just me

It’s about you here in heart

For there’s your need

Before one breath would right such harms

You should know that you belong

Wherever you may toll

No, not here

And not far though but next to me

Can’t you make me believe

Up where the others dare

What chance have I

What chances we would fight in love’s affair

Come on, atone

Let’s run away

Come on, atone

Let’s run away