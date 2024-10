Spendere è una canzone di Astro feat. Simba La Rue tratto dall’album omonimo dell’artista. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

SadTurs, ahahah

Vr-vr-vr-vr-vroom

Lo scarico fa rumore

Vado ai trenta, sembrano cento

Lei vuole la mia mano sul collo

A me piaccion le mani sugli euro

Non mi attacco ad un pezzo di carta

Non sono i soldi a darmi un valore (No)

Però pagami tutto adesso

Mica c’ho scritto “scemo” in fronte (Scemo, paga)

Le piaccion le auto, le armi, i gangster (Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu)

Le ho detto di passare da me in quartiere (Passa da me, passa da me)

Ha il padre ricco, vuole far la ribelle (Ah)

Voce del verbo spendere, spendere

Spendеre, spenderе, spendere

Al Mercedes staccavo lo stemma (Sì)

Sgamo gli infami, ho l’antenna (Sì)

Cavallini sembrano renne

Portano pacchi per tutta la gente (Sì)

GLS Mercedes (Uoh) salta come i Lakers

Salta come i Lakers (Uoh, uoh, uoh, uoh, uoh)

Voce del verbo spendere, spendere

Spendere, spendere, spendere (Spendere)

Spendere, spendere, spendere, spendere

Spendere, spendere, spendere (Spendili)

Voce del verbo spendere, spendere

Spendere, spendere, spendere (Spendere)

Spendere, spendere, spendere, spendere

Spendere, spendere, spendere (Spendere)

Ho il mio tesoro come Smeagol (Li ho fatti)

Non faccio più la spesa alla Lidl

Ho droghe pesanti in circo– (È Rivo)

Esagero con l’antidepressivo (Ah-ah)

Vedo triplo, ma ho sempre i riflessi attivi

Lasciami nel mio trip, kho (Fai il bravo)

Non vuoi vivere un incubo (Eh no)

Non vuoi vedere sequestrato tu-tu-tuo figlio (No, no, no, no)

Non giro coi ferri finti, piuttosto mi faccio uccidere, capiscimi (Seh)

Ti-Tiro fuori la mia, poi non so come finisc– (Pow, pow)

Le piaccion le auto, le armi, i gangster (Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu)

Le ho detto di passare da me in quartiere

Ha il padre ricco, vuole far la ribelle

Voce del verbo spendere, spend

Voce del verbo spendere, spendere

Spendere, spendere, spendere (Spendere)

Spendere, spendere, spendere, spendere

Spendere, spendere, spendere (Spendili)

Voce del verbo spendere, spendere

Spendere, spendere, spendere (Spendere)

Spendere, spendere, spendere, spendere

Spendere, spendere, spendere (Spendere)

SadTurs, ahahah