Shopping è una canzone presente nell’album “Tunnel” di Simba La Rue, uscito il 5 gennaio 2024. La canzone vede la partecipazione di Guè. Il disco è denso di significato e si muove nel labirinto della sua anima e spinge a fondo nel racconto delle esperienze personali e nel percorso musicale di Simba La Rue. Tunnel arriva dopo l’EP “Crimi” (2022) certificato Oro. Sono poi seguiti altri singoli – con numerose collaborazioni – prima del suo esordio ufficiale con il disco “Tunnel”. Anche questo pezzo, come tutte le tracce, è prodotto da F.T. Kings.

Clicca qui per vedere il lyric video di “Shopping”.

The cocaine is not good for-for-for you

F.T.

Macchina sportiva (Ah-ah), assetto sportivo

Pesce crudo e vino (E vino), fusil à pomp o fusil col mirino (Ah-ah)

A-Arrestano il mio amico, pensano di fermare il giro

Fancul0 a tutti gli sbirri, c’è l’amico dell’amico

Sei l’amico del nemico (Nemico), fai-fai parte dei nemici

Bevo whisky, whisky liscio (Grr) e mi sporco la t-shirt

Vado matto per il rischio (Giuro, morirò ricco)

Se no la faccio finita, sparo in testa a qualche sbi–

46 nel cappello co-co-come Valentino

Sto scopando Valentina nella sua Alfa Romeo MiTo

In macchina con due shqipe e due magrebini

Spedizione punitiva, mica ti parlo di scippi

Ho un amico che fa shipping e-e-e l’altro chе fa shopping

Finisco un altro whisky, finisce che ti shotto

Ho un amico che fa shipping е-e-e l’altro che fa shopping

Finisco un altro whisky, finisce che ti shotto

(G-G-G-G-G-G-G-U-È)

Yo, Simba, questi rapper non mi stanno simpa’ (Nah)

Fanno “sigh” (Ueh) perché la mia SIG non è finta (Pah-pah-pah-pah)

La mia Lambo è in tinta (Ah-ah) con l’asfalto

Dove ti spalmiamo tipo Simmenthal (Splash)

La tua tipa è una scimpa’ (Uh-uh-uh-uh)

La mia bitch invece è piena d’oro tipo sinta (Wow)

Mentre sto sotto una palma, lei smarchetta a Palma, G la pimpa (Ahah)

La mia clique è Rambo (Rrah), la tua clique è rimba’ (Ah)

Quanti scemi ho affumicato tipo aringa

L’avvocato fa l’arringa (Yes), salva il culo ai miei fratelli

Distruggiamo il tuo quartiere stando a bordo di Mazinga (Uff-uff-uff-uff)

Pesi venti e voli con schiaffi che prendi (Ahah)

Mentre peso centoventi e non conto né i gioielli né la minchia (Uoh)

Ho un amico che fa shipping e-e-e l’altro che fa shopping

Finisco un altro whisky, finisce che ti shotto

Ho un amico che fa shipping e-e-e l’altro che fa shopping

Finisco un altro whisky, finisce che ti sho–

Wadup, Simba La Rue?

Yes, yes, yo

G-G-G-G-G-G-G-U-È

Ci sono due tipi di shopping

E in tutti e due i casi si esce con i pacchi, ahah