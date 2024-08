Prodotta da F.T. Kings, Copacabana è una canzone di Simba La Rue tra le più ascoltate delle ultime settimane e ai vertici dei video di tendenza su YouTube.

Ecco il testo di Copacabana di Simba La Rue.

F.T.

Ah-ah

Quando andavo a Milano, le prime volte mi sembrava New York (New York)

Ho le corde vocali rotte da quanto ho sbrattato ieri notte (Ah-ah)

Mai stato allo stadio (Ah), vado a fare i fuochi fuori a San Vittore

NPT, per un fratello si muore, guido un Aventador mentre fuori piove

Devo stare attento a trecento all’ora, no-non indosso Daytona

Abbasso il tettuccio perché è una cabriolet, Belvedere, no birra Corona

Cucinavo grappa dentro in prigione, ubriaco pure nella sezione

(Cucinavo grappa dentro in prigione, ubriaco pure nella sеzio–) (Ah-ah)

Vengo dalla favela (Vengo dalla favеla)

Volo per Copacabana (Ah-ah)

Una guapa sudamericana

No habla español, le piace l’italiano

(No habla español, le piace l’italia–)

Vengo dalla favela

Vo-Volo per Copacabana

Una guapa sudamericana

No habla español, le piace l’italiano

Lamborghini Aventador e io la guido cabrio

Ero in giro col monopattino, cambio vita in un attimo (Ah)

Entro da Louis Vuitton, spendo qualche palo

Ero inciuciato con lo spaccio, ora sto armato come un narcos (Ah)

La notte non dormo, la passo pensando e fumando (Ah)

E-Ero un bimbo povero, ma ho fatto i soldi cantando

Sono uno dei palazzi (Ah), ho bisogno dei miei spazi (Ah-ah)

Non faccio più rapine, non prendo più psicofarmaci

Lamborghini Aventador in centro a Milano

A cena col mio avvocato parliamo dei miei reati

Non ho collane al collo, no orologi né diamanti

Guardo l’ora dall’iPhone, non mi interessa dei carati

Vengo dalla favela (Vengo dalla favela)

Volo per Copacabana (Ah-ah)

Una guapa sudamericana

No habla español, le piace l’italiano

(No habla español, le piace l’italia–)

Vengo dalla favela

Vo-Volo per Copacabana

Una guapa sudamericana

No habla español, le piace l’italiano