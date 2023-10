“Si No Estás” è una canzone del musicista spagnolo Iñigo Quintero, pubblicata come singolo di debutto il 23 settembre 2022 tramite Acqustic. Il successo del brano, però, è arrivato circa un anno dopo grazie a TikTok che ha reso popolare e di grande fama il pezzo, salito immediatamente ai piani alti delle classifiche internazionali. Basti pensa che ha raggiunto il numero uno in Spagna, Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svizzera. In Italia, attualmente, è in quinta posizione.

Si No Estás, Significato

“Si No Estás” è una ballad che parla di un’intensa ossessione e desiderio per qualcuno che è lontano, e all’angoscia e al dolore che derivano da quella separazione.

Cliccando qui, invece, potete ascoltare la versione Speed-up del brano.

Iñigo Quintero, Si No Estás, Testo

Sueñas alto, es el poder

Que te han dado desde el cielo

No, no, no, no, no

Que no sé a dónde voy, no es real

Hace ya tiempo te volviste uno más

Y odio cuando estoy lleno de este veneno

Y oigo truenos si no estás

¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy?

Se me aparecen mil planetas de repente, esto es una alucinación

Quiеro ver tu otra mitad, alejarme dе esta ciudad

Y contagiarme de tu forma de pensar

Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más

Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar

Esta distancia no es normal, ya me he cansa’o de esperar

Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más

Imposible, es demasiado tarde (Demasiado)

Todo es un desastre (Es un desastre)

Esto es una obsesión

No me sirven tus pocas señales (Tus señales)

Ya nada es como antes (Como antes)

Me olvido de quién soy

¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy?

No vas de frente, es lo de siempre

Y de repente estoy perdiendo la razón

Cien complejos sin sentido

Me arrebatan tus latidos y tu voz

Y ya no puedo más

Que no sé a dónde voy, no es real

Hace ya tiempo te volviste uno más

Y odio cuando estoy lleno de este veneno

Y oigo truenos si no estás

Imposible, es demasiado tarde (Demasiado)

Todo es un desastre (Es un desastre)

Esto es una obsesión

No me sirven tus pocas señales (Tus señales)

Ya nada es como antes (Como antes)

Me olvido de quién soy

¿Y dónde estás? (Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo (Oigo truenos)

Es algo raro, estoy viciado a tu amor (Oh-oh-oh), a tu amor (Oh-oh-oh)

A tu amor, amor, no, no, no, no

Y ah-ah-ah, na-na

Quiero verte, verte, verte, que se acabe ya

Iñigo Quintero, Si No Estás, Traduzione

Sogni in alto, è il potere

Questo ti è stato dato dal cielo

No, no, no, no, no

Non so dove sto andando, non è reale

Sei diventato solo uno dei tanti, molto tempo fa

E odio quando sono pieno di questo veleno

E sento il tuono se non sei qui

Cosa mi hai fatto, dove sono?

Mi appaiono all’improvviso mille pianeti, questa è un’allucinazione

Voglio vedere la tua dolce metà, allontanarti da questa città

E lasciati contagiare dal tuo modo di pensare

Alzo lo sguardo al cielo mentre ricordo, me ne rendo conto ancora una volta

Che non passa un momento in cui non smetta di pensare a te

Questa distanza non è normale, ne ho abbastanza di aspettare

Due fatture per amarti, non voglio vedere più niente

Impossibile, è troppo tardi (troppo)

È tutto un disastro (è un disastro)

Questa è un’ossessione

Non mi servono i tuoi pochi segni (i tuoi segni)

Niente è più come prima (come prima)

Dimentico chi sono

Cosa mi hai fatto, dove sono?

Non stai andando dritto, è la stessa vecchia cosa

E all’improvviso sto perdendo la testa

Cento complessi insensati

I tuoi battiti e la tua voce mi portano via

E non ne posso più

Non so dove sto andando, non è reale

Sei diventato solo uno dei tanti molto tempo fa

E odio quando sono pieno di questo veleno

E sento il tuono se non sei qui

Impossibile, è troppo tardi (troppo)

È tutto un disastro (è un disastro)

Questa è un’ossessione

Non mi servono i tuoi pochi segni (i tuoi segni)

Niente è più come prima (come prima)

Dimentico chi sono

E dove sei?

La verità è che sono passate mille dannate notti senza il tuo abbraccio (sento il tuono)

È una cosa strana, sono dipendente dal tuo amore (Oh-oh-oh-oh), dal tuo amore (Oh-oh-oh)

Al tuo amore, amore, no, no, no, no

E ah-ah-ah, na-na

Voglio vederti, vederti, vederti, lascia che finisca adesso