Ironic è una canzone di Alanis Morissette pubblicata nel febbraio 1996, singolo estratto dal suo terzo disco, “Jagged Little Pill”. È stato scritto da Morissette e Glen Ballard ed è stato prodotto da quest’ultimo.

“Ironic” è stato certificato disco d’oro dalla Recording Industry Association of America (RIAA). La canzone ha vinto il Juno Award come singolo dell’anno e ha ricevuto due nomination ai Grammy Award nel 1997, come disco dell’anno e miglior video musicale.

In merito al brano, la cantante ha dichiarato:

“Ci sono molte persone che si vergognano di essere stupide, e anch’io l’ho fatto. È stato imbarazzante vedere il pianeta dire sostanzialmente: “sei un idiota per il tuo essere a sproposito!”. E allo stesso tempo, è ironico che una canzone chiamata “Ironic” non sia piena di ironia. […] Anche se ci sono momenti in cui sono grammaticalmente molto intenso e molto perfezionista, ci sono altri momenti in cui chiaramente non mi interessa e invento parole e gioco linguisticamente con le parole come se fossero dipinti”

Hey, yeah, yeah

Yeah, ah-ah-ah, yeah, hey

An old man turned ninety-eight

He won the lottery and died the next day

It’s a black fly in your Chardonnay

It’s a death row pardon two minutes too late

And isn’t it ironic?

Don’t you think?

It’s like rain on your wedding day

It’s a free ride when you’ve already paid

It’s the good advice that you just didn’t take

And who would’ve thought? It figures

Mr. Play-It-Safe was afraid to fly

He packed his suitcase and kissed his kids goodbye

He waited his whole damn life to take that flight

And as the plane crashed down

He thought, “Well, isn’t this nice?”

And isn’t it ironic?

Don’t you think?

It’s like rain on your wedding day

It’s a free ride when you’ve already paid

It’s the good advice that you just didn’t take

And who would’ve thought? It figures

Well, life has a funny way of sneaking up on you

When you think everything’s okay and everything’s going right

And life has a funny way of helping you out

When you think everything’s gone wrong

And everything blows up in your face

A traffic jam when you’re already late

A “No Smoking” sign on your cigarette break

It’s like ten thousand spoons when all you need is a knife

It’s meeting the man of my dreams

And then meeting his beautiful wife

And isn’t it ironic?

Don’t you think?

A little too ironic

And yeah, I really do think

It’s like rain on your wedding day

It’s a free ride when you’ve already paid

It’s the good advice that you just didn’t take

And who would’ve thought? It figures

And yeah, life has a funny way of sneaking up on you

And life has a funny, funny way of helping you out

Helping you out

Ehi, sì, sì

Sì, ah-ah-ah, sì, ehi

Un vecchio ha compiuto novantotto anni

Ha vinto alla lotteria ed è morto il giorno successivo

È una mosca nera nel tuo Chardonnay

È la grazia del braccio della morte, due minuti troppo tardi

E non è ironico?

Non credi?

È come se piovesse il giorno del tuo matrimonio

È una corsa gratuita quando hai già pagato

È il buon consiglio che semplicemente non hai seguito

E chi l’avrebbe mai detto? Sembra

Il signor “Gioco al sicuro” aveva paura di volare

Ha preparato la valigia e ha salutato i suoi figli con un bacio

Ha aspettato tutta la vita prima di prendere quel volo

E mentre l’aereo precipitava

Pensò: “Beh, non è carino?”

E non è ironico?

Non credi?

È come se piovesse il giorno del tuo matrimonio

È una corsa gratuita quando hai già pagato

È il buon consiglio che semplicemente non hai seguito

E chi l’avrebbe mai detto? Sembra

Beh, la vita ha uno strano modo di coglierti di sorpresa

Quando pensi che vada tutto bene e che tutto vada bene

E la vita ha un modo divertente di aiutarti

Quando pensi che tutto sia andato storto

E tutto ti esplode in faccia

Un ingorgo quando sei già in ritardo

Un cartello “Vietato fumare” durante la pausa sigaretta

Sono come diecimila cucchiai quando tutto ciò di cui hai bisogno è un coltello

È incontrare l’uomo dei miei sogni

E poi incontrare la sua bellissima moglie

E non è ironico?

Non credi?

Un po’ troppo ironico

E sì, lo penso davvero

È come se piovesse il giorno del tuo matrimonio

È una corsa gratuita quando hai già pagato

È il buon consiglio che semplicemente non hai seguito

E chi l’avrebbe mai detto? Sembra

E sì, la vita ha un modo divertente di insidiarti

E la vita ha un modo molto divertente di aiutarti

Ti sto aiutando