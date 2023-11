Eleanor Rigby è una canzone dei Beatles tratta dal loro album Revolver del 1966 . È stato pubblicato anche su un doppio singolo lato A, abbinato a “Yellow Submarine”. La canzone è stata scritta principalmente da Paul McCartney con significativi contributi da parte di John Lennon.

Eleanor Rigby, Significato

“Eleanor Rigby” è una canzone sulla solitudine e la depressione e rappresenta un allontanamento dalle loro prime canzoni d’amore pop che li hanno reso famosi in tutto il mondo.

Questa è l’unica canzone dei Beatles in cui nessuno dei Beatles suona uno strumento. Cantano solo mentre suona un insieme d’archi.

Proprio il nome di Eleanor Rigby è stato trovato su una lapide nella chiesa parrocchiale di San Pietro dove John e Paul si incontrarono da adolescenti. In un’intervista del 2018, McCartney ha detto che non sapeva di quella persona o della lapide quando ha scritto la canzone.

The Beatles, Eleanor Rigby, Testo della canzone

Ah, look at all the lonely people!

Ah, look at all the lonely people!

Eleanor Rigby

Picks up the rice in the church where a wedding has been

Lives in a dream

Waits at the window

Wearing the face that she keeps in a jar by the door

Who is it for?

All the lonely people

Where do they all come from?

All the lonely people

Where do they all belong?

Father McKenzie

Writing the words of a sermon that no one will hear

No one comes near

Look at him working

Darning his socks in the night when there’s nobody there

What does he care?

All the lonely people

Where do they all come from?

All the lonely people

Where do they all belong?

Ah, look at all the lonely people!

Ah, look at all the lonely people!

Eleanor Rigby

Died in the church and was buried along with her name

Nobody came

Father McKenzie

Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave

No one was saved

All the lonely people (Ah, look at all the lonely people!)

Where do they all come from?

All the lonely people (Ah, look at all the lonely people!)

Where do they all belong?

Ah, guarda tutte le persone sole!

Ah, guarda tutte le persone sole!

Eleonora Rigby

Raccoglie il riso nella chiesa dove si è svolto un matrimonio

Vive in un sogno

Aspetta alla finestra

Indossa la faccia che tiene in un barattolo vicino alla porta

Per chi è?

Tutte le persone sole

Da dove vengono tutte loro?

Tutte le persone sole

Dove appartengono tutte?

Padre McKenzie

Scrivere le parole di un sermone che nessuno ascolterà

Nessuno si avvicina

Guardalo mentre lavora

Rammendarsi i calzini di notte quando non c’è nessuno

Cosa gli importa?

Tutte le persone sole

Da dove vengono tutte loro?

Tutte le persone sole

Dove appartengono tutte?

Ah, guarda tutte le persone sole!

Ah, guarda tutte le persone sole!

Eleonora Rigby

Morì nella chiesa e fu sepolta insieme al suo nome

Nessuno venne

Padre McKenzie

Pulendosi lo sporco dalle mani mentre esce dalla tomba

Nessuno è stato salvato

Tutte le persone sole (Ah, guarda tutte le persone sole!)

Da dove vengono tutte loro?

Tutte le persone sole (Ah, guarda tutte le persone sole!)

Dove appartengono tutte?