Born This Way è un brano di Lady Gaga, singolo principale del suo secondo album in studio con lo stesso nome. Scritta da Gaga e Jeppe Laursen, che l’hanno prodotta insieme a Fernando Garibay e DJ White Shadow, la traccia è stata sviluppata mentre Gaga era in viaggio con il Monster Ball Tour. Ispirata dalla musica degli anni ’90 che dava potere alle donne, alle minoranze e alla comunità LGBT, Gaga ha spiegato che “Born This Way” era la sua canzone di libertà.

Born this way, Significato, ascolta la canzone, video

Come anticipato, il brano è un inno alla libertà, un invito ad essere se stessi e non vergognarsi di come si è, a 360 gradi. Bisogna essere fieri e coraggiosi di come si è.

Lady Gaga, Born this way, Testo della canzone

It doesn’t matter if you love him

Or capital “H-I-M” (M, M, M, M)

Just put your paws up

‘Cause you were born this way, baby

My mama told me when I was young

“We are all born superstars”

She rolled my hair and put my lipstick on

In the glass of her boudoir

There’s nothing wrong with loving who you are

She said, “‘Cause He made you perfect, babe”

So hold your head up, girl, and you’ll go far

Listen to me when I say

I’m beautiful in my way

‘Cause God makes no mistakes

I’m on the right track, baby

I was born this way

Don’t hide yourself in regret

Just love yourself, and you’re set

I’m on the right track, baby

I was born this way (Born this way)

Ooh, there ain’t no other way

Baby, I was born this way

Baby, I was born this way (Born this way)

Ooh, there ain’t no other way

Baby, I was born this way

Right track, baby

I was born this way

Don’t be a drag, just be a queen

Don’t be a drag, just be a queen

Don’t be a drag, just be a queen

Don’t be (Don’t be, don’t be)

Give yourself prudence and love your friends

Subway kid, rejoice your truth

In the religion of the insecure

I must be myself, respect my youth

A different lover is not a sin

Believe capital H-I-M, hey-hey-hey

I love my life, I love this record and

Mi amore vole fe yah (Same DNA)

I’m beautiful in my way

‘Cause God makes no mistakes

I’m on the right track, baby

I was born this way

Don’t hide yourself in regret

Just love yourself, and you’re set

I’m on the right track, baby

I was born this way

Ooh, there ain’t no other way

Baby, I was born this way

Baby, I was born this way (Born this way)

Ooh, there ain’t no other way

Baby, I was born this way

Right track, baby

I was born this way

(Way)

Don’t be, don’t be, don’t be, d—

(Way)

Church

Don’t be a drag, just be a queen

Whether you’re broke or evergreen

You’re Black, white, beige, chola descent

You’re Lebanese, you’re Orient

Whether life’s disabilities

Left you outcast, bullied, or teased

Rejoice and love yourself today

‘Cause baby, you were born this way

No matter gay, straight, or bi

Lesbian, transgender life

I’m on the right track, baby

I was born to survive

No matter black, white, or beige

Chola or Orient made

I’m on the right track, baby

I was born to be brave!

I’m beautiful in my way

‘Cause God makes no mistakes (‘Cause God makes no mistakes)

I’m on the right track, baby (Right track, baby)

I was born this way (Born this way)

Don’t hide yourself in regret

Just love yourself, and you’re set (Love yourself, and you’re set)

I’m on the right track, baby (Right track, baby)

I was born this way, yeah

Ooh, there ain’t no other way

Baby, I was born this way

Baby, I was born this way (Born this way)

Ooh, there ain’t no other way

Baby, I was born this way

I’m on the right track, baby

I was born this way

I was born this way, hey (Hey)

I was born this way, hey (I was born this way, hey)

I’m on the right track, baby

I was born this way, hey (Born this way, hey)

I was born this way, hey (Hey)

I was born this way, hey (I was born this way, hey)

I’m on the right track, baby (Right track, baby)

I was born this way, hey

Same DNA (Hey, hey, hey, hey)

But born this way (Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey)

Same DNA (Hey, hey, hey, hey)

But born this way (Hey, hey, hey)

Lady Gaga, Born this way, Traduzione della canzone

Non importa se lo ami

O “H-I-M” maiuscolo (M, M, M, M)

Alza semplicemente le zampe

Perché sei nata così, tesoro

Mia mamma me lo disse quando ero giovane

“Siamo tutti nati superstar”

Mi ha fatti i boccoli ai capelli e mi ha messo il rossetto

Nello specchio del suo boudoir

Non c’è niente di sbagliato nell’amare chi sei

Lei ha detto: “Perché ti ha reso perfetto, tesoro”

Quindi tieni la testa alta, ragazza, e andrai lontano

Ascoltami quando lo dico

Sono bella a modo mio

Perché Dio non commette errori

Sono sulla strada giusta, tesoro

sono nato così

Non nasconderti nel rimorso

Ama te stesso e sei a posto

Sono sulla strada giusta, tesoro

Sono nata in questo modo (Nato in questo modo)

Ooh, non c’è altro modo

Tesoro, sono nata così

Tesoro, sono nato in questo modo (Nato in questo modo)

Ooh, non c’è altro modo

Tesoro, sono nata così

È la strada giusta, tesoro

sono nato così

Non essere noioso, sii semplicemente una regina

Non essere noioso, sii semplicemente una regina

Non essere noioso, sii semplicemente una regina

Non essere (Non essere, non essere)

Sii prudente e ama i tuoi amici

Ragazzo della metropolitana, rallegrati della tua verità

Nella religione degli insicuri

Devo essere me stessa, rispettare la mia giovinezza

Un amante diverso non è un peccato

credo in L-U-I in maiuscolo

Amo la mia vita amo questa canzone e

il mio amore ha bisogno di fede (l’amore ha bisogno di fede)

Sono bella a modo mio

Perché Dio non commette errori

Sono sulla strada giusta, tesoro

sono nato così

Non nasconderti nel rimorso

Ama te stesso e sei a posto

Sono sulla strada giusta, tesoro

Sono nata in questo modo (Nato in questo modo)

Ooh, non c’è altro modo

Tesoro, sono nata così

Tesoro, sono nato in questo modo (Nato in questo modo)

Ooh, non c’è altro modo

Tesoro, sono nata così

È la strada giusta, tesoro

sono nato così

Ooh, non c’è altro modo

Tesoro, sono nato così

Tesoro, sono nato in questo modo (Nato in questo modo)

Ooh, non c’è altro modo

Tesoro, sono nato così

È la strada giusta, tesoro

sono nato così

Non essere una seccatura, sii semplicemente una regina

Che tu sia al verde o sempreverde

Sei nero, bianco, beige, discendente di chola

Sei libanese, sei orientale

Se le disabilità della vita

Ti ha lasciato emarginato, vittima di bullismo o preso in giro

Rallegrati e ama te stesso oggi

Perché tesoro, sei nato così

Non importa se sei gay, etero o bisessuale

Lesbica e transgender

Sono sulla strada giusta, tesoro

Sono nata per sopravvivere

Non importa sei sei nero, bianco o beige

Chola o Oriente

Sono sulla strada giusta, tesoro

Sono nata per essere coraggiosa!

sono bello a modo mio

Perché Dio non commette errori (Perché Dio non commette errori)

Sono sulla strada giusta, tesoro (Strada giusta, tesoro)

Sono nato in questo modo (Nato in questo modo)

Non nasconderti nel rimorso

Ama te stesso e sei a posto (Ama te stesso e sei a posto)

Sono sulla strada giusta, tesoro (Strada giusta, tesoro)

Sono nata così, sì

Ooh, non c’è altro modo

Tesoro, sono nata così

Tesoro, sono nata in questo modo (Nato in questo modo)

Ooh, non c’è altro modo

Tesoro, sono nata così

Sono sulla strada giusta, tesoro

sono nata così

Sono nata così, ehi (Ehi)

Sono nata così, ehi (Sono nata così, ehi)

Sono sulla strada giusta, tesoro

Sono nata così, ehi (Nata così, ehi)

Sono nata così, ehi (Ehi)

Sono nata così, ehi (Sono nato così, ehi)

Sono sulla strada giusta, tesoro (Strada giusta, tesoro)

Sono nata così, ehi

Stesso DNA (Ehi, ehi, ehi, ehi)

Ma nato in questo modo (Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi)

Stesso DNA (Ehi, ehi, ehi, ehi)

Ma nata in questo modo (Ehi, ehi, ehi)