Compagno di scuola è una canzone di Antonello Venditti presente nell’album “Lily”, uscito nel settembre 1995.

Antonello Venditti, Compagno di scuola, Significato

Compagno di banco è un brano nostalgico sui tempi della scuola, gli anni della formazione, delle mille domande senza risposta e dei ritmi scanditi che portano ad un futuro incerto. Nella canzone sono presenti tutti gli elementi tipici di chi è stato studente e si chiude con un’amara riflessione della vita che è stata per ciascuno (“Compagno di scuola, compagno per niente, Ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu”).

Antonello Venditti, Compagno di scuola, Testo della canzone

Davanti alla scuola, tanta gente

Otto e venti, prima campana

“E spegni quella sigaretta”

E migliaia di gambe e di occhiali di corsa sulle scale

Le otto e mezza, tutti in piedi

Il presidente, la croce e il professore

Che ti legge sempre la stessa storia

Nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole

Da quarant’anni di onesta professione

Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara

E la Divina Commedia, sempre più commedia

Al punto che ancora oggi io non so

Se Dante era un uomo libero

Un fallito o un servo di partito

O un servo di partito

Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene

Perché ditemi chi non si è mai innamorato

Di quella del primo banco

La più carina, la più cretina, cretino tu

Che rideva sempre proprio quando il tuo amore

Aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro

Che leggevi di nascosto sotto il banco

Mezzogiorno, tutto scompare, “Avanti! Tutti al bar”

Dove Nietzsche e Marx si davano la mano

E parlavano insieme dell’ultima festa

E del vestito nuovo, buono, fatto apposta

E sempre di quella ragazza che filava tutti

Meno che te, meno che te

E le assemblee e i cineforum

E i dibattiti mai concessi allora

E le fughe vigliacche davanti al cancello

E alle botte nel cortile e nel corridoio

Primi vagiti di un ’68 ancora lungo da venire

E troppo breve da dimenticare

E il tuo impegno che cresceva sempre più forte in te

Compagno di scuola, compagno di niente

Ti sei salvato dal fumo delle barricate?

Compagno di scuola, compagno per niente

Ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu?