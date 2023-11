Ci vuole un fisico bestiale è una canzone di Luca Carboni, pubblicato nel 1991. Il brano fa parte del disco del cantautore, Carboni.

Luca Carboni, Ci vuole un fisico bestiale, Significato, Ascolta la canzone

Il brano è un inno alla resistenza e resilienza di fronte alle difficoltà del quotidiano e della vita. Ci vuole un fisico bestiale per fare quello che si desidera, per essere libero, per gli urti della vita, per bere e fumare.

Luca Carboni, Ci vuole un fisico bestiale, Testo della canzone

Ci vuole un fisico speciale

Per fare quello che ti pare

Perché di solito a nessuno

Vai bene così come sei

Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai

Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai

Ci vuole un fisico bestiale

Per resistere agli urti della vita

Ma quel che leggi sul giornale

No no, e certe volte anche alla sfiga

Oh, ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai

Anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai

Ci vuole un fisico bestiale

Perché siam sempre ad un incrocio

O sinistra, destra, oppure dritto

Il fatto è che è sempre un rischio

Ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai

Di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai

E come dicono i proverbi

E lo dice anche mio zio

Mente sana in corpo sano

E adesso son convinto anch’io

Ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai

Per stare dritti contro il vento, sai, controvento, sai

Ci vuole un fisico bestiale

Per stare nel mondo dei grandi

E poi trovarsi a certe cene

Con tipi furbi ed arroganti

Ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai

Anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai

Ci vuole un fisico bestiale

Il mondo è un grande ospedale

E siamo tutti un po’ malati

Ma siamo anche un po’ dottori

E siamo tutti molto ignoranti sai, ignoranti, sai

Ma siamo anche un po’ insegnanti sai, insegnanti, sai

Ci vuole un fisico bestiale

Perché siam barche in mezzo al mare