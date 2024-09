Convoglio è una canzone di Side Baby con il featuring di Tony Effe tratto dall’album “Leggendario“. Il brano è uscito venerdì 13 settembre 2024. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, prodotto da Drillionaire, insieme al testo e significato.

Ecco il testo del brano “Convoglio” di Side Baby.

Diego

Venti macchine dietro di me

Stiamo arrivando in convoglio (Convoglio)

Sai che mi prendo ciò che voglio

Manifesto ciò che scrivo sul foglio (Sul foglio)

Nuovo orologio sul polso (Rolex)

Sì, l’ho preso da Rodrigo (Da Rodrigo)

Polso ghiacciato come un frigo

Non mi parlare, non sono tuo amico (No)

Venti macchine dietro di me

Stiamo arrivando in convoglio (Convoglio)

Sai che mi prendo ciò che voglio

Manifesto ciò che scrivo sul foglio (Sul foglio)

Nuovo orologio sul polso (Rolex)

Sì, l’ho preso da Rodrigo (Da Rodrigo)

Polso ghiacciato come un frigo (Ah, ah)

Non mi parlare, non sono tuo amico (Sosa)

Veniamo in convoglio (Sì)

Levati quell’oro dal collo (Via)

Ti stacco la mandibola quando voglio

Rimane il sangue sopra l’orologio (Grr, pow)

Con te ci gioco (Stupido)

Merce rosa sembra tuci (Tuci)

Soldi alti come Watussi (Soldi)

Pacchi di coca nascosti nei muri

La porto liquida dentro ai tessuti (Sì, sì)

Fumo erba come un rastafari

Milano cеntro, abito a piazza Affari (Milano)

Pieno di pasticche come Pac-Man (Uoh)

Mio cugino c’ha la piazza a SanBa (San Basilio)

Dopo un gancio, fai la ninna nanna (Dormi)

Sì, mi piacе la fregna e la bamba (La bamba)

Sono in giro e non mi serve un’arma

Sono per davvero un maschio alfa (Alfa)

Seh, seh

Tiro i dadi, mi esce il triplo sette (Triplo sette)

Tony più Side per sempre (Side)

Lacrime sul biondo Tevere (Sì, sì)

Rione Monti più Trastevere (Rione Monti)

Qui a Roma nevica sempre

Faccio ancora i soldi con la merce

Odio le guardie, fanculo la legge (Fanculo la legge), seh

Venti macchine dietro di me

Stiamo arrivando in convoglio (Convoglio)

Sai che mi prendo ciò che voglio

Manifesto ciò che scrivo sul foglio (Sul foglio)

Nuovo orologio sul polso (Rolex)

Sì, l’ho preso da Rodrigo (Da Rodrigo)

Polso ghiacciato come un frigo

Non mi parlare, non sono tuo amico (No)

Venti macchine dietro di me

Stiamo arrivando in convoglio (Convoglio)

Sai che mi prendo ciò che voglio

Manifesto ciò che scrivo sul foglio (Sul foglio)

Nuovo orologio sul polso (Rolex)

Sì, l’ho preso da Rodrigo (Da Rodrigo)

Polso ghiacciato come un frigo

Non mi parlare, non sono tuo amico

Sono il padre di questi rappers

Mi avranno bucato un preservativo (Preservativo)

Polso ghiacciato come un frigo

Sai che l’ho preso da Risivi (Da Risivi)

Non chiamarmi amico, non siamo amici

Tengo un palo in casa, ma non è uno strip club

‘Sti soldi del rap sono solo spicci

Ho ancora gli amici che fanno impicci

Arriviamo in venti, sì, come un convoglio

Se ci sono soldi al mondo, li voglio

Contanti in tasca, no portafoglio

Non possono entrare in un portafoglio (No, no, no)

Fanno tutti i G finché ci scappa il morto (Ci scappa il morto)

Drillionare sulla base è un cazzo di mostro

Lei lo muove su e giù quando entriamo nel posto

Ho detto ai miei che lo facciamo a ogni costo

E ti giuro, lo faremo a ogni costo

E ti giuro, lo faremo a ogni costo

Lei lo muove su e giù quando entriamo nel posto

Ho detto ai miei che lo facciamo a ogni costo

E ti giuro, lo faremo a ogni costo

E ti giuro, lo faremo a ogni costo

Venti macchine dietro di me

Stiamo arrivando in convoglio (Convoglio)

Sai che mi prendo ciò che voglio

Manifesto ciò che scrivo sul foglio (Sul foglio)

Nuovo orologio sul polso (Rolex)

Sì, l’ho preso da Rodrigo (Da Rodrigo)

Polso ghiacciato come un frigo

Non mi parlare, non sono tuo amico (No)