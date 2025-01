Senza tempo è il nuovo brano di Sick Luke con il featuring di IZI, disponibile da venerdì 3 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare la canzone, insieme al testo e significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “SENZA TEMPO” DI SICK LUKE FEAT. IZI.

Ecco il testo della canzone “Senza tempo” di Sick Luke e IZI.

Sick Luke, Sick Luke

Non sai quante cose ho visto nel mio passato

Non sai quante notti ho urlato, quanto ho ululato

‘Sta vita pazza picchia, piglia a pugni nel costato

Pure ‘sta notte sputo pathos, sto senza fiato

Quante giornate appresso al niente come fossi morto

Falsa gente, falso ambiente, ma ho tagliato corto

Sono rinato e non mi frega un cazzo del mercato

Ricercato per quello che scrivo e pure dallo Stato

Ma parla ancora, sto lontano dalle chiacchiere

Due spari in testa, io ti suono come nacchere

Puoi scorrazzare in strada, fare il quaquaraquà

Però c’avrai semprе IZI che ti aspetta da batterе

Non sto mai in quiete, sto in sbattimento

Tra diavoli in carne ed ossa e questi angeli di cemento

E devo scegliere, le porte chiuderanno, devo scegliere

Pregate per me, sono senza tempo, IZI

Se mi ritrovo qua

È solo perché

Sono senza tempo

Se (Se) mi ritrovo qua (Mi ritrovo qua)

È solo perché (È solo perché)

Sono senza tempo (Sono senza tempo)

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Na-na-na-na-na

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Io sono pazzo perché continuo a cercare qualcosa

Ma è appassita la rosa, fisso la nebulosa

Sono il cielo, non la cella in cui mi avete rinchiuso

Io queste barre le chiudo, non lo fa più nessuno

Io sono stanco di provare a fare bene se vi arriva male

Di sorridere alle cene in famiglia a Natale

Non cerco alcuno scontro, vi vorrei comunicare

Non sono io lo stronzo, allora lasciatemi stare

Per quanto tempo ho perso, voi mi dovreste pagare

Perché serviva l’universo dalle mie bandane

Non c’entra Sony o Universal, sono universale

Solo che la para imperversa e non mi lascia fare

Se (Se) mi ritrovo qua (Mi ritrovo qua)

È solo perché (È solo perché)

Sono senza tempo (Sono senza tempo, no, no)

Se (Se) mi ritrovo qua (Mi ritrovo qua)

È solo perché (È solo perché)

Sono senza tempo (Sono senza tempo, no, no, no)

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Na-na-na-na-na

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (IZI)

Se (Se) mi ritrovo qua (Mi ritrovo qua)

È solo perché (È solo perché)

Sono senza tempo (Sono senza tempo, no, no)

Se (Se) mi ritrovo qua (Mi ritrovo qua)

È solo perché (È solo perché)

Sono senza tempo