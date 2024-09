Tutto o Nada è una canzone di Shiva tratta dall’album “Milano Angels“, disponibile dal 6 settembre 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano, prodotto da JAS, Bx Made It, Toro2x & FinesseGTB, insieme al significato e testo del pezzo.

Qui potete ascoltare “Tutto o Nada” di Shiva su YouTube.

Ecco il testo della canzone “Tutto o nada”.

Il mio cuore non si tiene a bada

Da quel giorno che ti ho incontrata

Sono sempre nella street, una tipa così chic

Vieni, baby, cosa vuoi che accada?

E sei molto più del cash, di una foto col flash

Nella vita voglio tutto o nada

E, sì, ho visto il bello e il brutto in strada

Per questo che voglio tutto o nada

Baby, sto urlando forte, ma nessuno mi capisce (Oh-oh)

Con te ho tutto amore quando la notte finisce (Oh-oh)

Vedo nei tuoi occhi i tradimenti e le bugie

So che molte di quelle possono essere mie (Oh-oh, oh-oh, oh-oh)

Ho scritto questa merda mentre mi toglievo tutti quei coltelli dalla schiena

I soldi non risolvono il problema (Uh, uh, no, no)

Molti miei fratelli sanno che sono bloccati nel sistema

Dove non puoi prendere una scelta (Yeah, yeah)

Devo farlo oggi, non posso rimandare

I limiti fan male, gli uffici sono bar

Come te, che sei diversa se parli al cellulare

Baby, è arrivato il momento di togliersi le maschere (Ah, ah)

E ho mentito a me stesso

Pensavo di sapere chi è l’uomo nello specchio (Ah, ah, uah, uah)

Invece affogo nei dubbi con i flash che mi accecano

Che se ci allontaniamo, questi baci si sprecano

Il mio cuore non si tiene a bada

Da quel giorno che ti ho incontrata

Sono sempre nella street, una tipa così chic

Vieni, baby, cosa vuoi che accada? (Uoh, uoh)

E sei molto più del cash, di una foto col flash

Nella vita voglio tutto o nada

E, sì, ho visto il bello e il brutto in strada

Per questo che voglio tutto o nada

Baby, dammi tutto ma nada (Uh-ah)

Nella pista bevi un altro sorso, poi balli

Per quelli come me sei fin troppo educata (No, no)

Io, che le mie mani han visto solo peccati

Il vestito stretto, sì, ti ha valorizzata (Baby)

So che non ti fidi dei ragazzi di strada

No, non ti ho mai vista prima di ‘sta nottata (No, no, no, no)

E non credo questo sia successo per caso, senti (Uoh, Uoh)

Posso cambiar vita, ma ovunque vada (Uoh-uoh)

Questi problemi mi troveranno (Uoh-uoh, uoh-uoh)

Il destino forse è una femmina per il karma che sto pagando (Ah, ah)

Sei gelosa perché, in fondo, ti importa

Sapevi che finivo nei guai un’altra volta (Volta)

Ho solo paura di non uscirne in tempo (Tempo)

E vederti dalla parte opposta di un vetro (Vetro)

Il mio cuore non si tiene a bada

Da quel giorno che ti ho incontrata

Sono sempre nella street, una tipa così chic

Vieni, baby, cosa vuoi che accada? (Uoh, uoh)

E sei molto più del cash, di una foto col flash

Nella vita voglio tutto o nada

E, sì, ho visto il bello e il brutto in strada

Per questo che voglio tutto o nada (Uh, na-na-na)

Io voglio tutto e non sarà difficile (Uh-ah, uh-eh, uh, na-na-na-na)

Devono essere facili solo le cose importanti (Uh, na-na-na-na)

È cosi che le riconosci (Uh, na-na-na, uh-ah, uh-eh)

E per avere tutto, non deve volerci niente (Uh, na-na-na, na-na-na-na)