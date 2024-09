Paradise, Shiva feat. Tedua: testo e significato della canzone

Paradise è una canzone di Shiva incisa con il featuring di Tedua e presente nell’album “Milano Angels”, disponibile dal 6 settembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Clicca qui per ascoltare “Paradise” di Shiva e Tedua su YouTube.

Ecco il testo della canzone “Paradise”.

Studi per fare un lavoro

Per fare dei soldi

Ma già li facevo sui banchi di scuola

Nei corridoi con i tocchi stagnola

Ai ragazzi portavo rispetto come si faceva qualche anno fa

Solo se loro lo davano a me

Molti lo chiedono a prescindere

Gli spifferi ghiacciano

Perchè gli infissi non bastano

Quanti nel baratro

Vivo in un attico e faccio l’ambassador, ambassador

Pochi giorni rimango

Senza avere un rimpianto (senza avere un rimpianto)

Pensa prima di farlo

Cerca di essere in grado (di essere in grado)

Tedua come un cinema in sala

Spera di capire la trama, yеah

Orari sballati eravamo sbandati

Drogati e baciati

Ingegnеri e avvocati

L’amore tu dimmi “ma dove lo impari?”

Con i tuoi genitori che son separati

E nel buio della city

So che non mi troverai

Quando ti togli i vestiti

Togli dal mio cuore l’ice

E ho già detto ai miei amici

Quelle cose che mi fai

Perchè con te io mi sento come fossi in Paradise

E nel buio della city

So che non mi troverai

Quando ti togli i vestiti

Togli dal mio cuore l’ice

E ho già detto ai miei amici

Quelle cose che mi fai

Perchè con te io mi sento come fossi in Paradise

Ho lavorato tanto su me stesso

E speso tutti i guadagni in cazzate

Ora ho collane molto colorate

Su amici falsi e ragazze ingrate

Tutti i rapporti che ho sono instabili

Come impugnare fucili automatici

Non puoi comprare la felicità

Ma se cerchi l’odio è sempre gratis

Guarda il mio cuore si congela tra le bollicine Sprite, Sprite (Ahi ahi ahi)

Poi quando lo facciamo non mi fai neanche togliere l’ice, l’ice (Ahi ahi ahi)

Ora mi puoi guardare mentre sono al top (top top top)

Ma fa freddo e lo so

Non trovi equilibrio come in una slot (slot slot slot)

Dove cerco il jackpot

Il fatto è che siamo figli dell’inganno

Pieni di peccati nel retrovisore

Il fatto è che tengo una glock in custodia

Ma non so se ho ancora un angelo custode

E nel buio della city

So che non mi troverai

Quando ti togli i vestiti

Togli dal mio cuore l’ice

E ho già detto ai miei amici

Quelle cose che mi fai

Perchè con te io mi sento come fossi in Paradise

E nel buio della city

So che non mi troverai

Quando ti togli i vestiti

Togli dal mio cuore l’ice

E ho già detto ai miei amici

Quelle cose che mi fai

Perchè con te io mi sento come fossi in Paradise

Con te mi sento come appena uscito di galera

Esci dal carcere con lo sguardo rivolto all’indietro per chi c’è dentro, da troppo tempo

Andrè tu sei fuori, new life, new story

Auguro il meglio a te e Draco bella Leo, Frizio e Simo, nuovo piano, Milano west side