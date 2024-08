Take 5 è il nuovo brano di Shiva in streaming e download digitale dal 30 agosto 2024. A seguire potete ascoltare il brano, prodotto da FinesseGTB, Adam11 & Frankie G, leggere traduzione e testo della canzone.

Ecco il testo della canzone Take 5 di Shiva.

O mia bela Madunina che te brillet de lontan

Tuta d’ora e picinina, ti te dominet Milan

Let’s go, andiamo

West side, shit, Santana

Uno, due (Ehi), tre

Milano sta bruciando, i miei giga lo fanno, i tuoi sono in affanno (Milano)

Sto spargendo il terrore in mezzo a queste vie come il seme del diavolo (Questa è Milano)

Qui non è mica un gioco, sanno che son real ogni giorno dell’anno (Bu-bu-bu)

Non è un semplice brano, questa è la vendetta descritta in un album (Esatto)

Okay, biz-biz, sono in zona e non sento i tuoi beef, bih

Faccio ancora la merda che dissi (Bu-bu), ma noi in fondo sappiamo che imiti (Wow)

Ho un revolver coi tratti liscissimi, lascia un buco più grandе di un piercing (Okay)

Tra le dita con cui i miei ti shottano, sono quеlle con cui tu ci tweetti (Okay)

Quindi, sì, c’è differenza

Sono al top, non ho spazio in agenda

Trackhawk sul viale che scheggia

La pressione so come si maneggia

La mia squadra vince, fra’, non pareggia

La verità è che, quando Shiva rappa, la scena diventa solo scena muta (Esatto)

Tutto l’opposto di quello che sembra

Più sputo merda più la merda va a ruba

Mhm-mhm-mhm, okay, okay

Siamo in street, street every day (Bu-bu)

È da un po’ che non vedo Dio (Milano)

Sembra che lui non guardi i miei (Milano)

Mhm-mhm-mhm, okay, okay (Bu-bu)

Rosso sangue, money rain (Esatto)

Ho una stick dal lato mio (Psst-psst)

Mi fido solo di lei (Questa è Milano)

Mhm-mhm-mhm, okay, okay (Bu-bu)

Siamo in street, street every day (Milano)

È da un po’ che non vedo Dio (Milano)

Sembra che lui non guardi i miei

Mhm-mhm-mhm, okay, okay

Rosso sangue, money rain (Principe)

Ho una stick dal lato mio (Pow-pow)

Mi fido solo di lei (Esatto)

Pow, Pow

Take 5, figlio di puttana

Il mio nome è Santana, ora ho tutto il fumo (Santana)

L’ultimo che ha sfidato la squadra

Dopo le sue gambe sembravano noodles (Esatto)

Attrezzi come pipistrelli perché grazie ai flash vedono anche al buio (Psst-psst)

Questi cash li moltiplico al cubo

Metto il dash (Let’s go), ma non è Fast & Furious

Eh-ah, con la mia rabbia ho riempito le charts (Bu-bu)

Pussy, lo san tutti che il tuo rap è cap (Milano)

Se fai MMA, io faccio “click-clack” (Milano)

Dimmi chi ha la meglio, io sorvolo il top (Skrrt)

Sento il vento freddo, fredda la G-lock (Bu-bu)

Non capisco ancora perché tu mi sfidi

Forse vuoi la faccia sopra a una t-shirt (Esatto)

Giga fucili con il tubo, son comodi

Sedili col velluto, son morbidi (Skrrt-skrrt)

Milano è rossa, sì, Milano è rossa

Ma per il sangue versato dai tuoi uomini

Credo in Dio, ma seguo la mia logica

Non fare azioni, se non vuoi reazioni (No)

Ho pronto un esercito, quello che hai visto, fratello, eran solo le esercitazioni

Milano ora brucia

Mhm-mhm-mhm, okay, okay

Siamo in street, street every day (Bu-bu)

È da un po’ che non vedo Dio (Milano)

Sembra che lui non guardi i miei (Milano)

Mhm-mhm-mhm, okay, okay (Bu-bu)

Rosso sangue, money rain (Esatto)

Ho una stick dal lato mio (Psst-psst)

Mi fido solo di lei (Questa è Milano)

Mhm-mhm-mhm, okay, okay (Bu-bu)

Siamo in street, street every day (Milano)

È da un po’ che non vedo Dio (Milano)

Sembra che lui non guardi i miei

Mhm-mhm-mhm, okay, okay

Rosso sangue, money rain (Principe)

Ho una stick dal lato mio (Pow-pow)

Mi fido solo di lei (Esatto)