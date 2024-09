Let’s Go è una canzone di Shiva feat. NLE Choppa e Paky tratta dall’album “Milano Angels” disponibile dal 6 settembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Clicca qui per ascoltare “Let’s Go” su YouTube.

Ecco il testo di “Let’s Go”.

West side Milano, Santana Gang

Andiamo

Let’s go, stick come su COD (Bu-bu)

Milly nell’iCloud (Bu-bu)

Pussy fanno: “Bla, bla, bla, bla”

Let’s go (Let’s go, let’s go, let’s go)

Giga nel mio phone

Per parlare ai bro (Milano)

Pronti alla war, war, war, war (Milano, Milano)

Santana Gang, mordo fino all’osso

Nella stanza tutti con lo ski mask (Andiamo)

Ogni bling mi si attacca addosso

Come fossi una calamita (Esatto)

Superstar dalla periferia

Dieci SUV bloccano la via (Skrrt, skrrt, skrrt)

Tutti black, non siamo la CIA

Tuta Tech in gioielleria

Sai (Oh), ogni nemico è un fan, pussy è una groupie, io faccio: “Oh”

Fra’, abbiamo la merce cruda, ma non è sushi, G fanno: “Oh”

Range Rover con le stelline, prima palline, ora nel benefit (Bu-bu)

Peccato che non c’è il dollaro, sennò io mi chiamavo Benjamin

Let’s go, stick come su COD (Bu-bu)

Milly nell’iCloud (Bu-bu)

Pussy fanno: “Bla, bla, bla, bla”

Lеt’s go (Let’s go, let’s go let’s go)

Giga nеl mio phone

Per parlare ai bro (Milano)

Pronti alla war, war, war, war (Milano, Milano)

Let’s go, stick come su COD (Bu-bu)

Milly nell’iCloud (Bu-bu)

Pussy fanno: “Bla, bla, bla, bla”

Let’s go (Let’s go, let’s go, let’s go)

Giga nel mio phone

Per parlare ai bro (Milano)

Pronti alla war, war, war, war (Ayy) (Milano, Milano)

When it’s go time, can’t touch this shit

Got a gun so big, can’t tuck this bitch (Brr, brr)

Mindset like fuck it, I’m rich

Don’t care what it cost, I want, I get (Let’s go)

Two Glocks mismatched with a kickback

Two sticks in the clip like KitKats

Fuck a chain, I want his soul snatched

Duck, duck, goose, give ‘em head taps (Head taps)

Let’s go, fuck it, we lit (Hm)

Need me a diaper, I pop my shit (Mm-mm)

Get in your feelings, you pressed ‘bout a bitch

Low-key you mad she fuck with the kid

Switch it up, get it up, stick ‘em up, fill ‘em up

Point at a nigga ‘round here that’s lit as us (Boh, boh, boh, boh, boh)

Chrome Heart belt, Glock 9 on the waist (Ah-ah)

Watch where you walk, get put in your place (Glory)

Il mondo non è nostro, è mio (Mio), voglion morto me

Voci dicono (Ah-ah) che i nemici san dove giro

Ma non li ho mai visti da vicino (Ahah)

E siamo sotto lo stesso dio (Stesso dio), nella mia mano il tuo destino (Ah-ah)

Resta solo “click” e da vivo passi ad angelo, come Nino

“Pah-pah”, aspetto la mia condanna, tutto Dolce&Gabbana (Ah-ah)

La strada si fa in strada, io l’ho fatta e poi l’ho rifatta (Rifatta, rifatta)

Abbiamo la guerra in testa, forse un giorno anch’io cambierò (Ah-ah)

Intanto, se vuoi la war (La war), ci trovi pronti

Let’s go, stick come su COD (Bu-bu)

Milly nell’iCloud (Bu-bu)

Pussy fanno: “Bla, bla, bla, bla”

Let’s go (Let’s go, let’s go, let’s go)

Giga nel mio phone

Per parlare ai bro (Milano)

Pronti alla war, war, war, war (Milano, Milano)

Let’s go, stick come su COD

Milly nell’iCloud

Pussy fanno: “Bla, bla, bla, bla”

Let’s go

Giga nel mio phone

Per parlare ai bro

Pronti alla war, war, war, wa