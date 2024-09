Milano Angels è una canzone di Shiva tratta dall’omonimo album uscito venerdì 6 settembre 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere testo e significato.

Ecco il testo della canzone “Milano Angels”.

West side, Santana Gang

We’re outside until the end (Milano)

West side, Santana Gang (Santana)

We’re outside until the end (Ehi)

Ho angeli pronti per un’altra guerra

Lascio file di nemici per terra (Let’s go)

Ora è questione di vita o di morte

Dieci carrozze, non è Cenerentola (No, no)

In mano io ho sempre una penna

Una pistola, oppure una pentola

E sippo merda talmente pesante

Neanche si monta, neanche si mescola (Andiamo)

Ho ancora la fame negli occhi

Come fosse l’ora della merenda (Bu-bu)

Mentre lo Stato ci lascia le armi

Sperando che ci uccidiamo a vicenda (Bu-bu, bu-bu)

Quel bambino che sognava di farcela

Ora il suo nome assomiglia a leggenda (Milano)

Non puoi mostrare di essere fragile

Il diavolo qui è quasi palpabile (Questa è Milano)

I passi falsi formano gli indizi

Svariati individui formano un’indagine (Shh)

Da nulla a tutto, da stupidi a ricchi

Come puoi pensare che sia stato facile? (Come?)

Killer e pusher, traditori e bitches (Wow)

Ho più soluzioni per chi c’ha più facce (Wow)

Mi muovo nell’ombra con Glock con gli switches (Bu-bu, bu-bu, bu-bu)

Perché qui nessuno tratta con la pace

West side, Santana Gang

Fottute superstar (Bu-bu, bu-bu, bu-bu, bu-bu)

We’re outside until the end

Figli della guerra (Milano, Milano)

West side, Santana Gang

Il mio tono è il marciapiede

We’re outside until the end

Sono l’erede, sfido chi non lo pensa (Questa è Milano, Milano)

West side, Santana Gang

Prega per i miei bro

We’re outside until the end

Benedici le mie Glock

West side, Santana Gang

Benvenuto tra i Milano Angels

We’re outside until the end

Milano Angels, il cielo non ha un tetto

Caro angelo, non starmi vicino

C’è il rischio che ruberò le tue ali

Quello che vedi sarà il mio destino

Lavoro per modificarne i piani

Milano sud, paradiso cattivo

Incubi e sogni diventan reali

Toccherò il sole, ma sono convinto che nemmeno lui potrà scongelarmi (Let’s go, let’s go)

Fake G e bisce macchiano le strade (Bu)

La vita finisce, l’onore rimane

Quindi colpiamo, se c’è da colpire (Bu-bu)

Quindi spariamo, se c’è da sparare (Bu-bu)

Sto giù nei corner tra le filigrane

G-wagon, demoni, tipe selvagge (Skrrt)

Ho superato così tanta merda (Skrrt)

E non ho ancora un secondo per piangere (Skrrt)

Sono un miscuglio di potere e armi (Esatto)

Poesia, dolore, rumori di spade

Questi diamanti sembrano degli angeli

Da come brillano sotto le maschere

La cosa triste che fa più paura (Ah)

Che questa merda è verità pura (Ah)

E che un codardo muore mille volte

Un uomo vero solamente una (Let’s go, let’s go)

West side, Santana Gang

Fottute superstar (Bu-bu, bu-bu, bu-bu, bu-bu)

We’re outside until the end

Figli della guerra (Milano, Milano)

West side, Santana Gang

Il mio tono è il marciapiede

We’re outside until the end

Sono l’erede, sfido chi non lo pensa (Questa è Milano, Milano)

West side, Santana Gang

Prega per i miei bro

We’re outside until the end

Benedici le mie Glock

West side, Santana Gang

Benvenuto tra i Milano Angels

We’re outside until the end

Milano Angels, il cielo non ha un tetto (Esatto)

Son cresciuto in un posto

Dove gli angeli erano più facili da mandar via

E i demoni ce li siamo tenuti dentro

Ora che ne sono uscito, i demoni gli temo

E gli angeli invece continuo a cercarli