Lettera a Draco è una canzone di Shiva tratta dall’album “Milano Angels”, disponibile da venerdì 6 settembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano prodotto da Drillionaire e leggere e testo e significato.

Ecco il testo della canzone “Lettera a Draco”.

Ah-ah

Sto scrivendo questa lettera alle sei e zero tre

Sai che il mondo e l’universo lavorano per te

Devi essere all’altezza di questi desideri

È che spesso sono gli incubi a diventare veri

Ma con te rallenta il tempo

Come quando tu sei nato ed io ero dentro

Non mi son mai perdonato tutto questo (No, no)

A dire la verità io il perdono nemmeno l’ho mai chiesto (No, no)

Voglio che avrai sempre un padre, non come ha fatto il mio

Che stai lontano dalle strade (Uah), non come ho fatto io (Uah)

Devi utilizzar l’amore perché è un seme di Dio (No, no, no, no)

Anche se a volte esce marcio, altre volte cattivo (Uah, uah, uah, uah, uah, uah)

Mi è cambiato il mondo la prima volta che ti ho visto

È stato l’amore più forte che io abbia mai sentito

Le tue mani, il tuo profumo, i tuoi occhi e il sorriso

Azzurri come due pianeti messi dentro al tuo viso (Seh)

Ma io sono qua per proteggerti

Proteggerti dai proiettili e dai fulmini (Ah)

E qualche volta anche da me stesso

Se ci riesco voglio solo proteggerti

Proteggerti dai problemi e dalle ferite (Da queste ferite)

Tutto quello che mi è successo non cambierà adesso

Tu fai cadere i diamanti e fai riaccendere le stelle

Ma stai attento, ci sarà sempre qualcuno pronto a spegnerle

Non fare scelte brevi con ripercussioni eterne

Stai lontano da ‘sti guai, giuro, non ti perdi niente

Sai, la polizia mi spia, al primo errore torni indietro (Oh no)

In questa vita ho perso troppo e non posso più permetterlo (Oh no)

Tu sei qualcosa per cui, sì, vale la pena vivere (Pah)

Qualcosa per cui morire, qualcosa per cui uccidere (Pah, pah)

Ti ho visto solo in foto, tempo dopo in un colloquio tra i banchi

Ma dentro me cresceva l’odio di quel posto e degli altri (Uah, uah)

Penso: “Che destino amaro”, mentre un amaro si svuota

E poi quando ti rivedo, che sento il mondo che ruota

Io che queste mani hanno toccato solo sporchi viola

E ho visto poche cose giuste, fin troppa merda non sobria

Qualsiasi cosa cerchi, io troverò la risposta

E spero prenderai da me, ma solo la mia parte buona

Ma io sono qua per proteggerti

Proteggerti dai proiettili e dai fulmini (No)

E qualche volta anche da me stesso

Se ci riesco voglio solo proteggerti

Proteggerti dai problemi e dalle ferite (Da queste ferite)

Tutto quello che mi è successo non cambierà adesso (No)

Non cambierà adesso

E, se muoio oggi, nel tuo cuore batto lo stesso

Imparerai ad amare, forse capirai tutto questo

Scritte nel dolore di infinite ore che ho perso

Anche se non lo vedi, mi impegno

Giuro, sto facendo il mio meglio