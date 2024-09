Gotham è una canzone di Shiva con il featuring di Kid Yugi tratta dall’album “Milano Angels“. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Clicca qui per ascoltare “Gotham” su YouTube.

Ecco il testo di “Gotham”.

Bu-bu-bu

Let’s go, andiamo

Buio su Milano, sembra Gotham

Occhi sempre aperti, non mi segue neanche l’ombra

Abiti in tribunale, vesto come fosse all’Opera

Sedili in pelle di opps sulla Rolls Royce Ghost

Lei vuole un vero bad boy, il SUV è nero Batman

Nascondiamo dei toys per i fantasmi, Pac-Man

Tutti i miei fratelli veri hanno una vera arma

Sarà la mia salvezza, o anche la mia condanna

Ventimila sul mio dito anulare, non è una fede nuziale

Erede anche senza un padre

Siamo in undici come l’Arsenal, mani sull’arsеnale

Il modo che han per fеrmarmi è solo farmi arrestare

Fotto queste bitch, tutte in rotazione

Se sono rich, rich, perché non avevo un’opzione

Milano Angels renderà la mia fazione ricchissima

Metto il Duomo sul collo, Shiva è una meta turistica, quindi

Oh-oh, siamo a pronti a chiuder l’affare

Queste pussy pensan sia un gioco

Più colpisci e meno fa male

Non ci toccare, o facciamo fuoco

Guarda, sono il diablo in persona

Se fa buio, il .9 ha una torcia

Per vederti anche di notte

Io sono Batman, questa è Gotham (Sciamene)

Autobombe come un BR, salta il PM

Ho dieci Air Force, venti J’s, dieci TN

La vendetta arriva all’ultimo, come un P.S

Se sto in discoteca, non sono un PR

Chiedo al mio assistente se c’ha un portafogli XL

L’Avirex in pelle, oppure Pelle Pelle in pelle

Muoio drogato, pazzo, chiuso come Heath Ledger

Sembro uno scammer per quanto guadagno in DM

Generation 4 non immatricolate, pulite e immacolate

È inutile che ostacolate

Stopperete una merda, la mia musica immorale

M**** ha preso tre ergastoli come fosse immortale

Vuoi steppare quanto me? Brother, ti serve stamina

Mentre compili il CID ti è già sparita la macchina

Parliamo in dialetto stretto, parliamo afrikaans

La mia gente non sciabola

Per ‘sto cappotto è morto un alpaca

Oh-oh, siamo a pronti a chiuder l’affare

Queste pussy pensan sia un gioco

Più colpisci e meno fa male

Non ci toccare, o facciamo fuoco

Guarda, sono il diablo in persona

Se fa buio, il .9 ha una torcia

Per vederti anche di notte

Io sono Batman, questa è Gotham

Pah-pah, pah-pah, bu-bu-bu, bu-bu-bu

Pah-pah, pah-pah, ehi, ehi, ehi

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go (Andiamo)

Ehi (Sciamene)

Sul blindato carro armato, armi da fuoco, da taglio

Siamo il nuovo terrorismo, Shiva e Yugi, califfato

Vesto elegante al processo, mi sto quasi camuffando

Come se questi reati li avesse commessi un altro

24/7 ai corner come un fottuto semaforo

Ognuno di loro è un palo, non si è mai mosso dall’angolo

Non fumiamo le rocce, mica siamo dentro a Excalibur

A Corsico ogni armi ha le mie impronte sopra al manico (Yeah)

Tocchi mio fratello, mi viene voglia di dormire sul letto a castello

Non è araba, ma mi dà il cammello

Scendi in Puglia a controllare se sto davvero coperto

Taglia al massimo una mela, bro, se ti porti il coltello

Vieni al sud, estate e ti rapinano al casello

Sto con chi ha ucciso i cattivi, ma non mette mai il mantello

Non è la tua fidanzata, però gli darai l’anello

Minacciano il giudice, assolve tutti in appello (Let’s go, let’s go)

Son pieno di verde come Piton Severus

La DIGOS che ci studia, noi siamo il loro rebus

E, sì, lo sapevo che prima o poi mi facevano

Stavo tutto in paranoia pure al Marragheddon

Taranto-Milano, per farmelo succhiare all’Hollywood

Sto nel mio prime, infatti mi sento Optimus

Ti tagliano in campagna, nessuno di loro è un emo

Tracce troppo spinte, devono rimaner demo