Giovane Re è una canzone di Shiva presente in “Angels & Demons” e prodotta da Adam11 & Frenkie G. A seguire potete ascoltare il brano che è tra i pezzi di maggior tendenza di questi giorni, insieme a testo e significato della traccia.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “GIOVANE RE” DI SHIVA.

Leggi il testo di “Giovane Re” di Shiva.

Salgo su un fantasma, fluttuo sull’asfalto

Non mi vedi come lo Spirito Santo

Trasformo i tuoi G in polvere d’amianto

E le tue collane in rame amaranto

È pieno di stronze in tutto l’edificio (Bu-bu)

Ho una Lambo white come il dentifricio (Skrrt)

Ho il metallo in testa, non l’elmo di Scipio

Se mi sfidi, poi diventi participio

Ah, ah (Bu-bu-bu-bu)

Ho aspettato il turno, io rispetto il ciclo

Killerò il rap game, faccio come Edipo (Ah)

Bitches con le lipo’, sì, sono il mio tipo (Ah)

Non mi puoi fregare, sono rifornito (Okay)

Sono velenoso come l’eucalipto (Santana)

Mangio pollo fritto, sulla pelle Vuitton

Parlo quando rappo o sennò sto zitto (Shh)

Leviamo le luci in auto (Let’s go)

Mettiamo i nemici in out (Bu-bu)

Giovane re dеlla town (Ah-ah-ah) (Questa è Milano)

Bitches vogliono il mio clout (Ah)

Mi muovo semprе più cauto (Ah)

Pronto per fare altri round (Ah-ah-ah) (Esatto)

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go, ehi

Pronto per fare altri round (Bu-bu)

Le bad bitch fottono col mio sound (Ah)

Sempre armato come avessi un loadout

L’ultimo anno ho passato l’inferno

Fra’, hanno provato a mandarmi giù, in down (Esatto)

Ma dopo tutti si son ricreduti

Sanno che Shiva non gioca a fare il clown (Esattamente, esatto)

Sono un prodotto di farmaci e armi (Cosa?)

Per questo Sony teme di firmarmi (Santana)

Muovo un alfiere insieme ai suoi cavalli

Nuvole nere, Ludovico Einaudi (Questa è Milano)

Emanuele mi pensa, mi chiama

Sono in balcone a guidare Yamaha

Anche a me Laura mi piace abbronzata

Solo che sto tutto l’anno in casanza

Non superare la soglia (No, no), metto wasabi con soia

Vengo da dove chi sbaglia, dopo qualcuno lo spoglia

Ho alzato il livello per tutti, ma ancora non sono mai uscito sconfitto

Se devo rappare, so come rappare, altrimenti so come stare zitto (Shh)

Leviamo le luci in auto (Let’s go)

Mettiamo i nemici in out (Bu-bu)

Giovane re della town (Ah-ah-ah) (Questa è Milano)

Bitches vogliono il mio clout (Ah)

Mi muovo sempre più cauto (Ah)

Pronto per fare altri round (Ah-ah-ah) (Esatto)

Leviamo le luci in auto

Mettiamo i nemici in out

Giovane re della town

Bitches vogliono il mio clout (Clout)

Mi muovo sempre più cauto (Cauto)

Pronto per fare altri round