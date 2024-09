Don’t Cry No More è una canzone di Shiva – tratta dal suo album di inediti “Milano Angels” uscito il 6 settembre – con il featuring di Geolier. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Na, na-na-na

Na, na-na-na

Don’t cry no more

Sotto nuvole di un cielo marcio da quando te ne sei andato, na-na

Don’t cry no more

Sai, ti penso sempre, al solo sguardo qua giù va tutto sbagliato

Ora ho un tot di veleno nel mio corpo

Lo so ciò che la vita mi ha tolto

Don’t cry no more

Sono stupido io che pensavo che i G veri non morissero mai

Questa vita mi ha tolto un bro

Il nostro amore è più forte di tutto ‘sto inchiostro che ho addosso

Sai, com’è ad ogni show

Non mi apro più con nessuno, la mia fiducia sta K.O

Io muoio per il mio amico, se è sotto tiro lo coprirò

A volte parlo con Dio, mentre i tatuaggi non fanno più male

Non c’è niente che tengo mio, ho scommesso tutto in ‘ste strade

Da quando non c’era un tеtto il mio cuore è freddo, non ho più affetto

Adеsso sono una star, ma tu sei una stella e ti vedo in cielo

Mi son perso tra i beef di strada, nonché perso un G e mi manca

Un fratello più grande di stazza con stesso sangue, non stessa mamma

Una lacrima non bastava, visto che di lacrime non ne ho più

È ora di arrivare in cima, proprio come mi hai chiesto tu

Don’t cry no more

Sotto nuvole di un cielo marcio da quando te ne sei andato, na-na

Don’t cry no more

Sai, ti penso sempre, al solo sguardo qua giù va tutto sbagliato

Ora ho un tot di veleno nel mio corpo

Lo so ciò che la vita mi ha tolto

Don’t cry no more

Sono stupido io che pensavo che i G veri non morissero mai

Tu eri ‘o core mio e io nun pozzo vivere senza

Si veco na stella, nun esprimo nu desiderio, veco a terra

E tu sorridi pe’ semp, mammeta nun o fa chiù pe’ semp

Ma nuje te pensammo pe’ sempe

Frate’ diventano fiori dinto ‘o funerale

Oppure diventano ‘a faccia ngopp’ a nu murales

Te scrivo messaggi Whastapp pe fa fesso o pensier ca nun ce stai più vicino a me

E avess’ bisogno ‘e te, ngopp sicuro stai meglio, io sto all’inferno

Che ‘sta vita è corta, non fernescono e righe, bensì l’inchiostro

Si me reso cattivo è pecchè nun

Spreca tutt a vita a me cuntà e ferite alla fine si e guard so mors

Pecche tutt quante vonn coccos

Si na lacrima ca nun caccio

Si nu suonn ca ancora faccio ‘e notte

Don’t cry no more

Sotto nuvole di un cielo marcio da quando te ne sei andato, na-na

Don’t cry no more

Sai, ti penso sempre, al solo sguardo qua giù va tutto sbagliato

Ora ho un tot di veleno nel mio corpo

Lo so ciò che la vita mi ha tolto

Don’t cry no more

Sono stupido io che pensavo che i G veri non morissero mai