Cambierà è una canzone di Shiva, prodotta da Adam11, Dav (ITA), Vvenice & FinesseGTB, tratta dall’album “Milano Angels”. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Clicca qui per ascoltare “Cambierà” di Shiva su YouTube.

Ecco il testo della canzone “Cambierà” di Shiva.

Mentre la sabbia cade vedo il tempo passare

Sono pieno di punti di domanda nella mia life

Noi non versiamo più sangue, più che altro sostanze

Ho lasciato un pezzo di cuore che non troverai, ah

Sto aspettando il mio nemico come aspetto un amico

Non ho paura della morte, ho più paura di Dio

Ho bisogno di fede, non ho bisogno di un idolo

Da quando il marciapiede assomiglia ad un patibolo

Tu vuoi il mio parere, non ho nulla da darti

Armi ultraleggere, cuori superpesanti

Ora che ho un posto sedere lì dove stanno i grandi

Sì, ma non è abbastanza (Sì, ma tu non mi guardi)

Sai che stare al mio fianco vuol dire che tu moriresti per me (Moriresti per me?)

Stiamo fumando dry verso l’Ocean Drive sotto ad un cielo red

Lotto per il mio onore, non è per il denaro

Cresciuti senza amore, senza avere un regalo

Molti che per salvarsi ti faranno del male e poi diranno il contrario

Ora che questo bicchiere mi manda K.O

Tutto sta andando bene a me sembra di no

Le file dei clienti ora per i miei show

Ho lasciato alle spalle forse troppo, non so, oh-oh

Mentre la sabbia cade vedo il tempo passare

Sono pieno di punti di domanda nella mia life

Noi non versiamo più sangue, più che altro sostanze

Ho lasciato un pezzo di cuore che non troverai, ah

Cuore dei cattivi questa città

Io pensavo fosse già abbastanza

Penso a fare i soldi, non a come andrà

Prima che ritorni il buio in stanza

Ma noi sorridiamo comunque, fra’

Anche se là fuori la situa non cambia

Perché so che un giorno cambierà

Perché so che un giorno cambierà

Sto aspettando il mio nemico come aspetto un amico

La mia vita si è ghiacciata, sento il destino in bilico

Per queste banconote viola, sembrano un livido

Ho visto finire l’inferno negli occhi di mio figlio

Ieri ho sognato che non mi fregava più niente

Che abbandonavo il rap e tutta questa gente

Sì, chiunque lo vede che non son più vicino

Sento il tuo dolore pure dietro un telefonino

Sento come se i tuoi occhi perforerebbero anche la luna

Però ti compro Fendi, ancora non so come chiederti scusa

A volte la verità, sai, suona come delle pillole di odio

Se è dalla verità che questi uomini ora si nascondono

Mentre la sabbia cade vedo il tempo passare

Sono pieno di punti di domanda nella mia life

Noi non versiamo più sangue, più che altro sostanze

Ho lasciato un pezzo di cuore che non troverai, ah

Cuore dei cattivi questa città

Io pensavo fosse già abbastanza

Penso a fare i soldi, non a come andrà

Prima che ritorni il buio in stanza

Ma noi sorridiamo comunque, fra’

Anche se là fuori la situa non cambia

Perché so che un giorno cambierà

Perché so che un giorno cambierà

Uh, no no no

Uoh, uoh

Uh, no no no

Uh, no no no

Uh, no no no no

Uh, no no no no