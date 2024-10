6 AM è una canzone di Shiva prodotta da Adam11 e tra i pezzi più ascoltati degli ultimi giorni. Il video ufficiale del brano risulta essere nei piani alti della classifica dei video di tendenza su YouTube. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “6 AM” DI SHIVA.

Ecco il testo di 6 AM di Shiva.

(Uh, uh, uh-uh)

(Uh, uh-uh)

(Uh-uh, uh-uh, uoh-uoh)

Yeah

Sento quel citofono che ha fatto “drin” (Drin, drin)

Alle six (Uh-ah) dell’a.m. (Uh-oh)

Son venuti per portarmi dentro lì (Drin, drin)

Come fosse (Uh, nah) la mia end (Uh, no)

Dentro quattro mura chiuse come un box (Bo-box)

Dove il sole (Uh-ah) non si prende (Eh-eh)

Sono stato poco furbo o forse no (No)

Forse Dio non mi vede (No)

Ma il mio onore è molto più importante

Il mio passato è stato così duro che non so

Perché sto pensando sempre ai soldi senza stop

Lei diceva di amarmi, poi si è fottuta un mio bro

So solo fidarmi di mia mami e la mia Glock

Ultimo piano dell’appartamento sulla via

Questa city è sporca come fosse la mia bio

Così in alto, mi sentivo in alto pure io (Ma io)

Avevo come l’impressione di toccare Dio, uh-ah

Se non dico ‘sta merda, nessuno la saprà

Troppe serpi e insetti scommettono il mio flop

So che un vero leader non perde mai il controllo (No, no)

Con le spalle al muro sempre spesse mandavo SOS

Se facevo nomi, non facevo nemmeno un mese (Uh-ah, uh-ah)

Chiuso senza le chiamate, chiudeva l’assistente (Uh-ah, uh-ah)

La calma che dimostro, vedi, è solo apparente (Uh-ah)

Sento quel citofono che ha fatto “drin” (Drin, drin)

Alle six (Uh-ah) dell’a.m. (Uh-oh)

Son venuti per portarmi dentro lì (Drin, drin)

Come fosse (Uh, nah) la mia end (Uh, no)

Dentro quattro mura chiuse come un box (Bo-box)

Dove il sole (Uh-ah) non si prende (Eh-eh)

Sono stato poco furbo o forse no (No)

Forse Dio non mi vede (No)

Ma il mio onore è molto più importante

Eagle Business action, son crudo, non sono fashion (No, no)

Tra incubi, mostri, Inception, fin troppi nodi all’intreccio (No, no)

Il sangue mica mi piace, ma il sangue chiede la session

E il brutto è che son capace, fra’, anche di molto peggio (Uah-ah)

Backwoods Willy Wonka special, fumiamo la tua location (Uff, uff)

Portiamo l’aria a sud-ovest ghiacciata come il libeccio (No, no)

Mi sento come il Messia, conduco la massa all’esodo (Esatto)

Finché rimane scheletro rosso, bandana al feretro

Okay, era ottobre, il 26, sono entrati con la rain

Cercavano Glock e AK, hanno preso me coi miei (No, no)

Mi hanno chiesto tutti i name, non ne ho fatto neanche uno (Eh, eh, eh, eh)

Piuttosto marcisco in jail, ma resto fedele al gruppo (Eh, eh, eh, eh)

E non so in quanti al mio posto avrebbero fatto lo stesso (Uh-uh)

Ci ripenso ancora adesso, vivo col costante dubbio (Uh, uh)

Che non ne valga la pena di morire per qualcuno (Uh-ah)

Se quando vinci son tutti, ma quando perdi nessuno (Santana)

Sento quel citofono che ha fatto “drin” (Drin, drin)

Alle six (Uh-ah) dell’a.m. (Uh-oh)

Son venuti per portarmi dentro lì (Drin, drin)

Come fosse (Uh, nah) la mia end (Uh, no)

Dentro quattro mura chiuse come un box (Bo-box)

Dove il sole (Uh-ah) non si prende (Eh-eh)

Sono stato poco furbo o forse no (No)

Forse Dio non mi vede (No)

Ma il mio onore è molto più importante