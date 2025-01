“Fat Juicy & Wet” è il secondo singolo che anticipa il quarto album in studio di Bruno Mars nonché la prima collaborazione tra il cantante e la rapper di Sexyy Red. La genesi del brano è stata anticipata per la prima volta su Instagram da Bruno Mars il 21 gennaio 2025, mentre spiegava il suo desiderio di lavorare con Sexyy Red e registrare un “inno da strip club” con lei, dopo il duetto del 2024 con Lady Gaga, “Die With A Smile”, successo internazionale.

A seguire potete ascoltare il brano, vedere il video ufficiale (con la partecipazione di Lady Gaga e Rosé), leggere testo, traduzione in italiano e significato della canzone.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “FAT JUICY & WET” DI SEXYY RED E BRUNO MARS.

Leggi il testo di Fat Juicy & Wet di Sexyy Red e Bruno Mars

Ooh (Alright)

Yeah

Yeah, it’s Sexyy (Alright)

Hey, Bruno, ooh

Fat, juicy, and wet (Ah-ah)

I don’t even gangbang, pussy so good

Make me throw up a set (Ah-ah), uh

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet (Ah-ah, ah-ah)

Pretty pussy type of pussy

You ain’t ever gon’ forget (Ah-ah)

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet)

Pussy like weed, pussy like dope

Pussy like cocaine, put it up your nose

Ayy, slob on my clit, suck on my toes

Twenty-four karat, pussy drip like gold (Ooh)

Throw my legs back, eat my booty from the front (Mm)

Milk mustache on your face when I cum (Yeah)

Hit it from the bottom, hit it from the top (Yeah)

Pop go the pussy ‘cause the pussy say, “Pop”

(Alright) Ooh, ooh, slide in it now, slide in it now, slide

(Alright) I’ma throw it back, let me give you that, that

Fat, juicy, and wet (Fat, juicy, and wet)

I don’t even gang bang, pussy so good

Make me throw up a set (Throw it up, throw it up), uh

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet (Uh, uh-huh, Sexyy)

Pretty pussy, type of pussy

You ain’t ever gon’ forget (You ain’t ever gon’ forget)

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet)

Bust down, middle part, badass bitch

You ain’t never had punani like this

Titties on your forehead, titties on your chin

Titties on titties with my big-titty friends

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

Arch your back, put your ass into it (Baow)

Squirt in your mouth, squirt on your bed

Coochie water autograph, signed “Sexyy Red” (Yeah)

(Alright) Ooh, ooh, slide in it now, slide in it now, slide

(Alright) I’ma throw it back, let me give you that, that

Fat, juicy, and wet (Fat, juicy, and wet)

I don’t even gang bang, pussy so good

Make me throw up a set (Throw it up, throw it up), yee

That good kitty-kitty, good kitty-kitty

Make it my pet (Uh, uh-huh, Sexyy)

Pretty pussy, type of pussy

You ain’t ever gon’ forget (You ain’t ever gon’ forget)

Fat, juicy, and wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet), wet (Wet)

Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

You better arch your back, put your ass into it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it)

You better arch your back, put your ass into it

(Do it, Sexyy, do it, Sexyy, do it) Fat, juicy, and wet