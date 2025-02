Tra le canzoni più virali in Italia a inizio febbraio 2025 c’è anche Ya No Te Hago Falta di Sen Senra. Lui è un musicista spagnolo cresciuto a Vigo, nel quartiere di Castrelos, figlio di una commessa di un negozio di fish & chips e di un muratore: all’età di quindici anni ha iniziato a far parte della band Demonhigh con gli amici del liceo. Negli anni ha inseguito una carriera solista, trasferendosi a Madrid. Il suo primo album, Permanent Vacation, è uscito nel 2015: lo ha cantato in inglese e ha registrato lui stesso voce e strumentazione. Nel suo secondo disco, The Art of Self-Pressure, (uscito nel 2017), ha cantato anche canzoni Rhythm&Blues e Hip Hop in inglese. Il terzo lavoro, Sensaciones (e Ya No Te Hago Falta è proprio tratto da questo lavoro), è stato tradotto in spagnolo e scoperto sul mercato spagnolo, con diversi milioni di visualizzazioni online. L’anno successivo, nel 2021, è uscito Corazón Cromado.

Leggi il testo di Ya No Te Hago Falta di Sen Senra.

No-o-o hace falta, ya que me lo cuentes

Si yo ya lo siento

Que no quieres más de mí

No hace falta, que me enseñes los dientes

Si ya no te hace gracia

Y no quieres más de mí, corazón

Y ya que me esquivas la mirada

Que ya no te importa nada

¿No ves que voy dando tumbos

Persiguiendo tu calor?

Y tú no dijiste nada

Que esa mierda envenenaba

Que ibas a cortar mis alas

Y después a hacer borrón

Porque ya no te hago falta

