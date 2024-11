Tra i brani più virali degli ultimi giorni c’è sicuramente “La ex della ex“, una canzone scioglilingua che gioca proprio sul ritornello immediato e ripetuto. Ad interpretare e produrre il pezzo sono Santiago feat. Salento Guys e Romano. Potete ascoltare la canzone qui sotto, insieme all’audio.

Ecco il testo di La ex della Ex.

Sono entrato in un locale mi sono guardato in giro

mi sembrava tutto a posto ma del posto non mi fido

Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino al mio amico

e gli dico “Mio caro amico qui c’abbiamo un problemino”

Lui mi dice “Stai tranquillo che ci son le amiche”

No, fra nn hai capito

Qui dentro c’è la mia ex della ex della ex della ex

il marito della ex, la mamma della ex, la sorella della ex

della ex, della ex

Dentro al bagno c’è la ex, nel parcheggio una ex (un macello)

Ex, ex, ex ex, ex, ex ex, ex ex ex, ex ex ex

Ex, ex, ex ex, ex, ex ex, ex ex ex, ex ex ex

Oh Bro andiamo a ballare ti prego non mi parlare

che la colpa è solo tua se siamo in questo locale

Ed ora mi offri da bere e mi tieni pure il bicchiere

Non ti staccare da me, peggio di un carabiniere

Ma tu hai capit, sta pure Federica

Quella che l’ha conosciuta a Ibiza con tutte le amiche

(…)

E vabbè è andata così

Fancul0 tutti gli ex è arrivato il momento di divertirci

Ed alzare un po’ il ritmo della festa

Salento Guys, Romano…

Quindi dentro c’è la mia ex della ex della ex della ex

il marito della ex, la mamma della ex, la sorella della ex

della ex, della ex, della ex

Dentro al bagno c’è la ex, nel parcheggio una ex (un macello)

Ex, ex, ex ex, ex, ex ex, ex ex ex, ex ex ex

Ex, ex, ex ex, ex, ex ex, ex ex ex, ex ex ex

Quella mi ha lasciato perché non volevo amare

Voleva una storia seria io invece sc****

L’altra m scriveva mentre ero con l’amica

Sono state rispettoso e le ho mandate a fare in c***

Giulia non è qui sta dietro la console con uno

che si crede Sfera Ebbasta ma lo prende per il cul0

Vedo Sara litigare con il suo nuovo fidanzato

e penso solo ad una cosa “Marò, m’aggi salvat”.

(…)

Alle 7 vado via con eleganza

e l’eleganza, fratello, non si flexa

Ti chiedo solo l’ultimo favore pubblico

Un applauso per tutte le mie ex

Qui dentro c’è la mia ex della ex della ex della ex

il marito della ex, la mamma della ex, la sorella della ex

della ex, della ex, della ex

Dentro al bagno c’è la ex, nel parcheggio una ex (un macello)

Ex, ex, ex ex, ex, ex ex, ex ex ex, ex ex ex

Ex, ex, ex ex, ex, ex ex, ex ex ex, ex ex ex