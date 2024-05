Espresso, Sabrina Carpenter: traduzione, testo e significato della canzone

È disponibile in radio “Espresso”, il nuovo singolo di Sabrina Carpenter. Il brano ha debuttato in Top10 nella Billboard Hot 100 ed è stata l’entrata più alta (#8) nella classifica settimanale di Spotify nella settimana di debutto. Con “Espresso”, Sabrina ha raggiunto per la prima volta in carriera la #1 posizione nella Spotify Top Songs Global Chart, con quasi 10 milioni di stream giornalieri, entrando anche in Top100 Spotify Italia.

Per la canzone “Espresso”, Sabrina ha arruolato una squadra di collaboratori storici e pluripremiati, come Amy Allen, Julian Bunetta e Steph Jones e ha accompagnato l’uscita del singolo anche con il video musicale ufficiale, diretto dall’iconico e rinomato regista, vincitore del GRAMMY Award, Dave Meyers. “Espresso” regala ai fan un assaggio del percorso artistico che Sabrina sta dando alla sua carriera, annunciando che ci sarà nuova musica molto presto.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Espresso” di Sabrina Carpenter.

Ecco il testo della canzone “Espresso” di Sabrina Carpenter.

Now he’s thinkin’ ‘bout me every night, oh

Is it that sweet? I guess so

Say you can’t sleep, baby, I know

That’s that me espresso

Move it up, down, left, right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can’t sleep, baby, I know

That’s that me espresso

I can’t relate to desperation

My give-a-fucks are on vacation

And I got this one boy and he won’t stop calling

When they act this way, I know I got ‘em

Too bad your ex don’t do it for ya

Walked in and dream-came-trued it for ya

Soft skin and I perfumed it for ya (Yes)

I know I Mountain Dew it for ya (Yes)

That morning coffee, brewed it for ya (Yes)

One touch and I brand-newed it for ya

And now he’s thinkin’ ‘bout me every night, oh

Is it that sweet? I guess so

Say you can’t sleep, baby, I know

That’s that me espresso

Move it up, down, left, right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can’t sleep, baby, I know

That’s that me espresso

Holy shit

Is it that sweet? I guess so

I’m working late ‘cause I’m a singer

Oh, he looks so cute wrapped ‘round my finger

My twisted humor make him laugh so often

My honeybee, come and get this pollen

Too bad your ex don’t do it for ya

Walked in and dream-came-trued it for ya

Soft skin and I perfumed it for ya (Yes)

I know I Mountain Dew it for ya (Yes)

That morning coffee, brewed it for ya (Yes)

One touch and I brand-newed it for ya (Stupid)

Now he’s thinkin’ ‘bout me every night, oh

Is it that sweet? I guess so

Say you can’t sleep, baby, I know

That’s that me espresso

Move it up, down, left, right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can’t sleep, baby, I know

That’s that me espresso (Yes)

Thinkin’ ‘bout me every night, oh

Is it that sweet? I guess so (Yes)

Say you can’t sleep, baby, I know

That’s that me espresso (Yes)

Move it up, down, left, right, oh (Move it up, down, left, right, oh)

Switch it up like Nintendo (Yes)

Say you can’t sleep, baby, I know

That’s that me espresso

Is it that sweet? I guess so

Mm, that’s that me espresso