I’m Just Ken è l’ottava traccia dell’album ufficiale del film Barbie del 2023 con Margot Robbie e Ryan Gosling. La canzone è stata fatta ascoltare in anteprima per la prima volta, il 10 luglio 2023 in uno spot promozionale del film sulle piattaforme di social media. Nel pezzo Ken riflette sul suo scopo nella vita in relazione a Barbie mentre è in guerra con un esercito di altri Ken. Nella seconda metà del film viene sottolineato costantemente che l’identità maschile è in gran parte costruita su ciò che qualcuno ha (una bella macchina, una grande casa, una bella ragazza, ecc.) in contrapposizione a chi si è. Pertanto, quando queste risorse vengono portate via, le persone si sentono come se la loro stessa identità venisse loro strappata via.

I’m Just Ken è tra i brani candidati agli Oscar 2024 nella categoria “Miglior Canzone Originale”.

Cliccando qui potete ascoltare l’audio di “I’m just Ken” su YouTube.

A seguire il testo di I’m Just Ken.

Doesn’t seem to matter what I do

I’m always number two

No one knows how hard I tried, oh-oh, I

I have feelings that I can’t explain

Drivin’ me insane

All my life, been so polite

But I’ll sleep alone tonight

‘Cause I’m just Ken

Anywhere else, I’d be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blond fragility?

I’m just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

I wanna know what it’s like to love

To be the real thing

Is it a crime? Am I not hot when I’m in my feelings?

And is my moment finally here, or am I dreaming?

I’m no dreamer

Can you feel the Ken-ergy?

Feels so real, my Ken-ergy

Can you feel the Ken-ergy?

Feels so real, my Ken-ergy

I’m just Ken

Anywhere else, I’d be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blond fragility?

I’m just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

I’m just Ken (And I’m enough)

And I’m great at doing stuff

So, hey, check me out, yeah, I’m just Ken

My name’s Ken (And so am I)

Put that manly hand in mine

So, hey, world, check me out, yeah, I’m just Ken

Baby, I’m just Ken

(Nobody else, nobody else)