Ferrari è una canzone di Geolier rilasciata come colonna sonora della serie “Uonderbois”.

Come riportato da TvBlog, Il titolo “Uonderbois” è l’italianizzazione di Wonder Boys, ragazzi prodigio come quelli che sono al centro della serie tv, cinque dodicenni capaci di vedere la magia nascosta nelle piccole cose. Nata da un’idea di Barbara Petronio (sceneggiatrice tra gli altri di Diavoli, A Casa tutti Bene – La serie, Suburra) la serie è diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano. Al centro ci sono le leggende popolari di una città unica come Napoli, con cui sarà facile per la piattaforma Disney sedurre anche il pubblico internazionale.

Ecco il testo di “Ferrari” di Geolier.

Sto verenno ‘e murí comm’e na leggenda Sto suranno e stongo allaganno pe terra Chistu sanghe ‘nterra fa spugnà ‘o cemento Tanto more sempe A chi me vò bbene e chi nun m’ha vuluto bbene Sta chi ha tenuto e invece sta chi ancora sta chiagnenno ‘Ncopp’ê nuvole tutte cose resta bello Primma o po s’atterra

Yeah, nun vide chi simmo? Ma nun vide ca dicimmo sulo chello ca tenimmo E no chello ca probabilmente facimmo? (Ah) Aggio sistemato ‘a famiglia c”a FIMI (Ah) s’aiza (Ah) Facimmo nu casino (Ah) Nun piglio manco ‘a mira I’ nun stacco ‘e chiammate Stappammo ‘e butteglie e c”e dammo a chi beve Pecché simmo astemie, pecché simmo serie Pecché simmo nate ‘int’â merda sul serio Spartimmo ‘a mullica, currimmo attaccate E, quanno uno po cade, riturnammo areto e ‘e pigliammo Vigliacco chi cagna in base a quanto tene economicamente I’ sto vedenno Surriento ‘a ‘int’ô lietto (Uà) Sto piglianno suonno mentre m’applaudono Sto sentenno a Einaudi dint’ô ghetto (Uà) Chiste accattano chello ca nuje jittammo Che imbarazzo sto pruanno, che imbarazzo

Sto verenno ‘e murí comm’e na leggenda Sto suranno e stongo allaganno pe terra Chistu sanghe ‘nterra fa spugnà ‘o cemento Tanto more sempe A chi me vò bbene e chi nun m’ha vuluto bbene Sta chi ha tenuto e invece sta chi ancora sta chiagnenno ‘Ncopp’ê nuvole tutte cose resta bello Primma o po s’atterra

Sejecentosissanta ‘a cilindrata (Uà), sorde nun c’hanno civilizzato (Uà) Tengo nu mare ‘e cumpagne attuorno (Ahahahah), tengo nu fiume ‘e sorde Stongo dint’a nu film, Paolo, songo Pallone d’Oro, Fabio L’aggio pustiggiata si ‘a dico: “Ciao”, se traveste da micia, miao ‘A primma regola ch’hanno inculcato è ca, si danno ‘e sorde, cuntale (Cuntale) ‘A seconda regola è ca, si sî nu martiello, po l’incudine sfunnala (Sfunnala) So’ stato premiato, i’ so cresciuto allo stato brado M’hê cunusciuto, so’ stato jittato (Yeah, yeah, yeah) Attuorno a me, giuro, ‘o fossato è aveto (Yeah, yeah, yeah) Chisti Jeepponi targate Giappone ‘E frate’ mi’ chiuse ‘int’a ll’aria ‘e Cardone Ce sta ‘a cinofila, sente ll’addore So’ nu filosofo, mica Manzoni, uà (Ahahah)

Ecco la traduzione in italiano di “Ferrari” di Geolier.

Yeah

Settecentosessanta di cilindrata (Wow), i soldi non ci hanno civilizzato (Wow)

Ho un mare di compagni intorno (Ahahahah), ho un fiume di soldi.

Sto dentro un film, Paolo, sono Pallone d’Oro, Fabio.

L’ho lasciata spiazzata quando le ho detto: “Ciao”; si traveste da gattina, miao.

La prima regola che mi hanno inculcato è che, se ti danno i soldi, contali (Contali).

La seconda regola è che, se sei un martello, puoi sfondare l’incudine (Sfondala).

Sono stato premiato, sono cresciuto allo stato brado.

Mi hai conosciuto, sono stato gettato (Yeah, yeah, yeah).

Intorno a me, giuro, il fossato è aperto (Yeah, yeah, yeah).

Questi Jeeponi targati Giappone,

I miei fratelli chiusi nell’aria del Cardone.

C’è l’unità cinofila, sente l’odore.

Sono un filosofo, mica Manzoni, wow (Ahahah).

Questa Ferrari ha un altro posto

Io lo tengo sempre vuoto, io lo tengo sempre rosso.

Sto dicendo a mio padre quanto guadagno,

Mi ha detto: “Corri e non ti fermare mai davanti a niente.”

Sto cercando di morire come una leggenda.

Sto sudando e mi sto bagnando per terra.

Questo sangue per terra fa impregnare il cemento.

Tanto si muore sempre.

A chi mi vuole bene e a chi non mi ha voluto bene,

C’è chi ha avuto tutto e chi invece sta ancora piangendo.

Sulle nuvole tutto sembra bello,

Ma prima o poi si atterra.

Yeah, non vedi chi siamo?

Ma non vedi che diciamo solo quello che abbiamo

E non quello che probabilmente faremo? (Ah).

Ho sistemato la famiglia con la FIMI (Ah).

Si alza (Ah).

Facciamo un casino (Ah).

Non prendo nemmeno la mira.

Io non stacco le chiamate.

Stappiamo le bottiglie e le diamo a chi beve,

Perché siamo astemi, perché siamo seri,

Perché siamo nati nella merda sul serio.

Dividiamo le briciole, corriamo attaccati

E, quando uno cade, torniamo indietro e lo prendiamo.

Vigliacco chi cambia in base a quanto possiede economicamente.

Io sto vedendo Sorrento dal letto (Wow).

Sto prendendo sonno mentre mi applaudono.

Sto sentendo Einaudi nel ghetto (Wow).

Questi comprano quello che noi abbiamo buttato.

Che imbarazzo sto provando, che imbarazzo.

Questa Ferrari ha un altro posto

Io lo tengo sempre vuoto, io lo tengo sempre rosso.

Sto dicendo a mio padre quanto guadagno,

Mi ha detto: “Corri e non ti fermare mai davanti a niente.”

Sto cercando di morire come una leggenda.

Sto sudando e mi sto bagnando per terra.

Questo sangue per terra fa impregnare il cemento.

Tanto si muore sempre.

A chi mi vuole bene e a chi non mi ha voluto bene,

C’è chi ha avuto tutto e chi invece sta ancora piangendo.

Sulle nuvole tutto sembra bello,

Ma prima o poi si atterra.