La cantautrice e produttrice multiplatino, vincitrice di 2 Grammy Award e 12 Latin Grammy, Rosalía, in occasione del suo compleanno, ha deciso di regalare ai fan il nuovo brano “Omega” featuring Ralphie Choo, disponibile in digitale e in radio da mercoledì 25 settembre.

La canzone, prodotta da Rosalía, Ralphie Choo, Noah Goldstein & Dylan Patrice, è accompagnata da un video girato a Los Angeles, diretto da Stillz, con cui l’artista ha già collaborato, in cui Rosalìa e Ralphie Choo sono ripresi sulle montagne russe. Così l’artista ha descritto il pezzo:

Poi ha sottolineato l’entusiasmo di collaborare con Ralphie Choo:

“È stato un vero piacere collaborare con Ralphie, è un uragano di energia in studio! É anche pieno di energie positive, super creativo e incredibilmente generoso. Ricordo che ci siamo mandati a vicenda molte canzoni prima di entrare in studio per lavorare su Omega perché siamo entrambi grandi cultori della musica e ho realizzato subito che i nostri gusti musicali erano molto simili. Ho avuto subito la sensazione che ci saremmo ritrovati a lavorare insieme in studio un giorno e infatti è andata così! Abbiamo riso molto mentre scrivevamo e mentre giravamo il video. Se Ralphie dovesse chiamarmi domani per andare insieme ad un parco divertimenti andrei senza battere ciglio. Personalmente, mi sento molto grata per aver avuto la possibilità di collaborare con un artista come lui e anche per essere stata testimone della sua passione e del suo talento”

A seguire testo, traduzione in italiano e significato della canzone “Omega”.

Ecco il testo di “Omega” di Rosalía feat. Ralphie Choo.

Tú eres mi omega

Tú eres mi omega

Tú y yo perdí’os entre amapolas

Tus ojos relucen, son dos pistolas

Las lenguas se abrazan, ya no están solas

En la memoria me has dispara’o

Ya no bebo, ya no fumo

No consumo y lo presumo

Tú eres lo mejor

Y antes de ti yo era lo peor

Me he puesto sentimental

(Tú eres mi omega)

Antes de hacerte acabar (Eh)

(Tú eres mi omega)

Y cuanto más tú te alejas, yeah

Todo lo tuyo me recuerda a ti

Y cuanto más tú te alejas

Todo lo tuyo me recuerda

Soy de to’as partes y mi ganga me cubre

Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre

Puedo ser Céline Dion y un tíguere

Puedo ser Céline Dion y un tíguere

Me he puesto sentimental (Eh)

(Tú eres mi omega)

Antes de hacerte acabar (Eh)

(Tell me that you care, you care, you care)

What you li—

Uh-uh-uh

What you like—

Uh-uh-uh

Uh-uh-uh

You tell me that—

You tell me that you care, you care, you care

Hace mucho que te conocí

What you like—

No fue aquí, no fue aquí

You care, you care, you care

You care, you care, you care

Yo me doy la libertad (Eh)

(Tell me that you care, you care, you care)

Soy tuya sin preguntar

(Tell me that you care, you care, you care)

(You care, you care, you care)

He llega’o hasta el final

Donde to’ ha vuelto a empezar

Tú eres mi omega, tú eres mi omega

No hay dios que pueda borrar lo que está escrito pa’ mí

Tell me that you care, you care, you care

Tú eres mi omega, tú eres mi omega

You care, you care, you care

What you like—