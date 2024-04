Hustler è un brano di Rondodasosa disponibile dal 5 aprile 2024 e tratto da “Blue Tape“, in uscita lo stesso giorno. Con il suo nuovo disco, il rapper vuole andare oltre la drill ed esplora le sfumature più oscure e introspettive dell’hip hop. Con una combinazione di testi crudi e produzioni evocative dal sapore internazionale, l’artista di Milano dipinge un ritratto intenso della vita nelle strade, offrendo un messaggio di rivalsa. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Clicca qui per ascoltare “Hustler” e per vedere il visual video.

Il testo della canzone Hustler di Rondodasosa:

Na, na, na, na, na, na, na, na (Rondo, Rondo, Rondo)

E questa è merda vera

Na, na, na, na, na, na, na, na

¿Qué lo que, HOODINi?

Na, na, na, na, na, na, na, na (Yeah)

¿Me sigues o no me sigues todavía?

Na, na, na

Punto primo: io non sono un rapper, sono un hustler (Ah, ah)

Ho la motion, metto ancora i soldi nelle calze (Uoh, uoh)

Fuori dal club, se c’è la po-po, fingi di essere la mia ragazza (Eh-eh, eh-eh)

Così, se mi perquisiscono, non trovan niente in tasca (Eh)

Non posso fotter con ‘ste bitch perché han la bocca larga (Uoh)

Non dirgli i tuoi segreti, lo useranno come arma (Eh)

Sono pieno di nemici, ma non piangerà mia mamma (No)

Se qualcuno vuole farmi, rispondo con la stessa arma (Ah)

Nella terra degli hustlеr devi sopravvivere е soffrire se vuoi farti le spalle (Yeah-yeah)

Per inseguir la bag ti servono le gambe (Ah-ah)

Lontano miglia da casa, cerco solo la pace (Solo la pace)

I soldi non van fatti, i soldi vanno presi (Yeah)

L’amore è per i deboli perché alla fine perdi (Perdi)

Non ci son soluzioni se non ci son rimedi (No)

Cerco il mio posto nel mondo avvolto dentro ai miei pensieri (Uoh)

Mi chiedo a cosa siamo destinati per davvero (Yeah)

La strada è ancora lunga, ma so che c’arriveremo (C’arriveremo)

Determinazione, ma ormai con passione zero (Zero)

Tutto il male che mi han fatto, sono stato sincero

Yeah

Baby, ti prego, ci sentiamo dopo

Sono ancora nel mio blocco, quaggiù ormai niente di nuovo (Nuovo)

Sto puntando in alto così tanto

Che non saprò come scendere quando farò ritorno (Yeah)

So che questa strada non è easy

Ma ho bisogno davvero di dimostrare ciò che sono (Ciò che sono)

Tutta questa gente non capisce

Sono solo un ragazzo che prova a seguire il suo sogno

E come faccio a darti il mio cuore? (Cuore)

Sono giovane, vita veloce, ho troppa ambizione (Yeah)

In testa ho troppe cose (Uoh), la mia vita è diversa dalle altre persone (Dalle altre persone)

Pensano che sia facile, ma si sbagliano eccome (Si sbagliano eccome)

Ho sputato sangue per esser dove sono (Esser dove sono)

Non ho dormito la notte, ho chiuso i rapporti

Ho dovuto farmi forte (Uoh), oppure mi schiacciavano

Questa è la vita da hustler (La vita da hustler)

Tante sconfitte e delusioni, ma non devi mollare (No, no)

E ricorda sempre la prima regola (Mhm-mhm)

Finché muori, devi grindare (Devi grindare)

Yeah

Baby, ti prego, ci sentiamo dopo

Sono ancora nel mio blocco, quaggiù ormai niente di nuovo (Nuovo)

Sto puntando in alto così tanto

Che non saprò come scendere quando farò ritorno (Yeah)

So che questa strada non è easy

Ma ho bisogno davvero di dimostrare ciò che sono (Ciò che sono)

Tutta questa gente non capisce

Sono solo un ragazzo che prova a inseguire il suo sogno