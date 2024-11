Forbidden Road è il nuovo singolo di Robbie Williams contenuto nella colonna sonora del film “Better man”, al cinema dal 1 gennaio 2025.

Scritta da Robbie insieme a Freddy Wexler e Sacha Skarbek, “Forbidden Road”, presente alla fine del film, ha un testo riflessivo, unito al suono di una chitarra acustica, che si sviluppa poi in un emozionante crescendo di archi.

La copertina della colonna sonora riflette il poster del film, ed è un omaggio alla leggendaria cover dell’album di Robbie Williams, “Life Thru a Lens”. L’immagine originale della copertina dell’album è stata scattata dal rinomato fotografo, Andy Earl, autore di oltre 120 indimenticabili cover e interni di album, tra cui quelli di Robbie, Pink Floyd, Johnny Cash, Madonna e Prince.

A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere traduzione in italiano, testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “FORBIDDEN ROAD” DI ROBBIE WILLIAMS.

Ecco il testo di Forbidden Road di Robbie Williams.

I walked along a forbidden road

I had to know, where does it go

Like birds that fly into the sun

I had to run, I’m not the only one

Why do you look at me that way

I’m not a problem that need solving

The truth is still evolving

Life is the choices that we make

We’re the masters of our own faith

The painter and the paint

You need to lose your mind

To get back to the light

Sometimes

I walked along a forbidden road

I had to know, where does it go

Like birds that fly into the sun

I had to run, I’m not the only one

Maybe I’m never satisfied

I made a lot of poor decisions

Yeah I’ve made some revisions

And I’m still tryna get it right

I’m a living contradiction

The cure and the affliction

You need to lose your mind

To get back to the light

Sometimes

I walked along a forbidden road

I had to know, where does it go

Like birds that fly into the sun

I had to run, I’m not the only one

So do you love me now

Or did I let you down?

You said you wanted all my secrets

So I showed you all my demons

Do you love me now?

I walked along a forbidden road

I had to know, where does it go

Like birds that fly into the sun

I had to run, I’m not the only one