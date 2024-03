Rhove, artista da 13 dischi Platino e 9 dischi Oro, pubblicherà il suo primo album intitolato “Popolari” venerdì 29 marzo via Emi Records Italy/Universal Music Italia. Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali (e in formato fisico). Ecco le parole del cantante nell’annunciare il suo progetto:

“Popolari è il mio primo album. È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi, sono rimasto qua a Rho perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e alla fine è diventata la nostra forza.” – racconta Rhove.

L’artista ha presentato, inoltre, sui social un teaser trailer in bianco e nero che anticipa il nuovo album.

“Siamo cresciuti in una città che aveva poco, ma tanto da dire. Sono stato semplicemente il primo a farlo. Ero in mezzo a ragazzi che buttavano le loro giornate nelle distrazioni. Io, invece, andavo in studio fino a tardi la sera. Stavo provando a cambiare il mio futuro e volevo diventare un esempio, una luce per i ragazzi con cui sono cresciuto. Far diventare tutti loro… POPOLARI.”

La voglia di riscatto, una luce in fondo al tunnel, il dimostrare che non è impossibile farcela per cambiare la propria vita: questi sono solo alcuni fra i temi preannunciati del disco.

Rhove è riuscito a conquistare un posto nella scena musicale italiana, trionfando contemporaneamente le classifiche digitali (13 dischi Platino e 9 dischi Oro, quasi 2 miliardi di stream accumulati in totale) e quelle delle radio con brani diventati vere e proprie hit generazionali (da “Shakerando”, 6 volte disco di Platino, passando per “Cancelo”, disco di Platino fino a “La Province#1” e “Compliquè”, entrambi Platino).

L’album “Popolari” è stato anticipato da “Pelé”, hit da 60 milioni di stream e certificata doppio Platino, dal singolo estivo “Ancora” (Platino) e dalla hit “Petit Fou Fou” con ANNA (certificato Oro), che è arrivata fino alla posizione #2 della classifica singoli di Spotify (tutt’ora tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali).