Se Fue è una canzone di Rauw Alejandro con il featuring di Laura Pausini, tratta dal nuovo disco del cantante portoricano. Si tratta di una cover, della versione duetto di “Non c’è” di Laura Pausini.

È uscito venerdì 15 novembre, Cosa Nuestra, l’attesissimo quinto album del cantautore portoricano Rauw Alejandro, vincitore di 2 Latin GRAMMY® e per quattro volte nominato ai GRAMMY® (qui). Scritto da Rauw Alejandro, l’album è stato prodotto da El Zorro, Mag Tainy, Pharrell Williams, Kenobi, Dimelo Ninow e Mr. Naisgai. COSA NUESTRA segna un nuovo capitolo nella carriera musicale dell’artista, mostrando la sensualità dei suoi testi e la sua presenza magnetica.

Se fue, se fue Y la razón no la sé Se fue, se fue Y la razón no la sé Se fue, se fue Oh, oh-oh Se me fue, se fue la dulce miel que probé en sus labios, oh-oh Y me quedó solo su veneno Y mi amor se cubrió de hielo (Oh-oh) Se fue, se fue Se fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Y se fue

Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula (Se fue) Se fue la dulce miel que probé en sus labios (Se fue) Se fue, me quedó solo su veneno (Ah) Se fue y mi amor se cubrió de hielo (Oh) Se fue y la vida con ella se fue Se fue y la razón no la sé

Si existe Dios, debe acordarse de mí Aunque sé que entre Él y yo el cielo solo tiene nubes negras Le rogaré, le rezaré, lo juro, lo encontraré Pa’ que me quite este dolor que me ha dejado ella En esta vida oscura, absurda sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene límite el amor, lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches, yo le siento

Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé

Encadenada a noches de locura Hasta a la cárcel yo iría con él Toda una vida no basta Sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta, todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer

Ya no responde ni al teléfono Pende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por ella (Por él) ¿Por qué de pronto ya no me quería? ¿Por qué mi vida se quedó vacía? Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Sin ella (Sin él)

Non risponde più nemmeno al telefono,

la mia speranza appesa a un filo.

Non avrei mai creduto di poter perdere così la testa

per lei (per lui).

Perché all’improvviso non mi voleva più?

Perché la mia vita è rimasta vuota?

Nessuno risponde alle mie domande, perché non mi resta più nulla

senza di lei (senza di lui).

Se n’è andata, se n’è andato il profumo dei suoi capelli,

se n’è andato il sussurro del suo silenzio,

se n’è andato il suo sorriso da favola,

se n’è andato il dolce miele che ho assaggiato sulle sue labbra.

Se n’è andata, mi è rimasto solo il suo veleno,

se n’è andata e il mio amore si è coperto di gelo.

Se n’è andata e con lei se n’è andata anche la vita.

Se n’è andata e da allora ho solo lacrime.

Incatena a notti di follia,

andrei perfino in prigione con lui.

Una vita intera non basterebbe

senza di lui.

Nel mio estate il sole non sorge più,

la sua tempesta ha distrutto tutto,

spezzando in mille pezzi quei sogni che avevamo costruito

ieri.

Se n’è andata, se n’è andato il profumo dei suoi capelli,

se n’è andato il sussurro del suo silenzio,

se n’è andato il suo sorriso da favola,

se n’è andato il dolce miele che ho assaggiato sulle sue labbra.

Se n’è andata, mi è rimasto solo il suo veleno,

se n’è andata e il mio amore si è coperto di gelo.

Se n’è andata e con lei se n’è andata anche la vita.

Se n’è andata e non so il perché.

Se Dio esiste, deve ricordarsi di me,

anche se tra me e lui il cielo ha solo nuvole nere.

Gli pregherò, gli implorerò, lo giuro, lo troverò

perché mi tolga questo dolore che lei mi ha lasciato.

In questa vita oscura, assurda senza di lui,

sento che è diventato il centro e la fine di tutto il mio universo.

Se l’amore avesse un limite, lo supererei per lui,

e nel vuoto immenso delle mie notti, lo sento.

Lo amerò

come l’ho potuto amare la prima volta,

quando un suo bacio era una vita intera,

sentendo come mi perdo per lui.

Se n’è andata, se n’è andato il profumo dei suoi capelli,

se n’è andato il sussurro del suo silenzio,

se n’è andato il suo sorriso da favola,

se n’è andato il dolce miele che ho assaggiato sulle sue labbra.

Se n’è andata, mi è rimasto solo il suo veleno,

se n’è andata e il mio amore si è coperto di gelo.

Se n’è andata e con lei se n’è andata anche la vita.

Se n’è andata e non so il perché.

Se n’è andata, se n’è andata

e non so il perché.

Se n’è andata, se n’è andata

e non so il perché.

Se n’è andata, se n’è andata,

oh, oh-oh.

Se n’è andato il dolce miele che ho assaggiato sulle sue labbra, oh-oh,

e mi è rimasto solo il suo veleno,

e il mio amore si è coperto di gelo (oh-oh).

Se n’è andata, se n’è andata,

se n’è andata, se n’è andata, e da allora ho solo lacrime.

E se n’è andata.