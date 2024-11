Qué Pasaría…, è una canzone di Rauw Alejandro e Bad Bunny tratto dal disco Cosa Nuestra. L’album è stato registrato in diversi studi come l’Electric Garden a Brooklyn, i 5020 Studios a Miami e Sensei Sound a Puerto Rico e include i singoli già rilasciati in precedenza “Touching The Sky”, “Déjame Entrar” e “Pasaporte” featuring Mr.NaisGai. Cosa Nuestra presenta anche brani con Pharrell Williams, Bad Bunny, Marconi Impara, Romeo Santos, Laura Pausini, LATIN MAFIA, Yan Block, Feid e Alexis & Fido.

Qui sotto potete ascoltare Qué Pasaría…

Il testo di Qué Pasaría… di Rauw Alejandro e Bad Bunny.

Yo la tengo, ma, yo la tengo, ma Yo la tengo y te la doy esta noche (¡Yih!) Suena su canción, suena su canción Tú la ve’ y nadie la conoce (¡Yih!) No lo piense’ má’, no lo piense’ má’ No lo piense’ y dame otra noche Eh-eh-eh, eh-eh-eh, eh-eh-eh, mmm

Baby, no te haga’, tú sabe’ lo que va a pasar Si no te la saco, me va’ a tener que envasar Tú sabe’ quién la tiene, yo sé cómo te viene’ Imagínate un baby si juntamo’ los gene’, por ahora no quiere En la boca la prefiere y se dio un shot de mi ADN Tan callaíta’ la nena, pero bellaqueando nunca frena (¡Yih!) Sudaíta’, brincando, brillando como mis cadena’ Ba-Ba-Baila, morena (¡Yah!) Me mira y me lo agarra, ella sabe pa’ qué Es que la noche está buena La disco está llena, pero

Y si nos comemo’ otra vez, ¿a quién le importa? (¡Yah!) Esto es cosa nuestra, cuando la bellaquera aprieta (Wuh) Lleno de video’ dándole están las carpeta’ La tengo brincando en un split (¡Yih!) Explícita le gusta la letra (¡Ah!) Tú siempre’ termina’ aquí Mi gata salvaje y yo soy quien te aquieta Yo sé que tú no vas a parar hasta tener lo que quieres (No, oh-oh) Ella está prendía’ en fuego, quiere que me queme (Quiere que me queme) Ya por mi mente pasa hacerte un par de nenes (Ja) Diablo, qué culo tienes (¡Wuh!; yeah-yeah-yeah-yeah)

Yo lo tengo, ma, yo lo tengo, ma Yo lo tengo y te lo doy esta noche (Wuh) Suena su canción, suena su canción Tú la ve’ y nadie la conoce No lo piense’ má’, no lo piense’ má’ No lo piensе’ y dame otra noche Que yo tе doy lo que te falte, bebé (Ra-Rauw)

La traduzione in italiano di Qué Pasaría… di Rauw Alejandro e Bad Bunny.

Che succederebbe se tornassero quelle notti dentro di te?

Com’è stato bello quando sono entrato in te

Sai cosa abbiamo fatto

E ora, senza cercarci, ci siamo incontrati in discoteca

Che succederebbe se fossimo soli?

Su un letto, eh, eh, ricordando

Come una volta te lo facevo, la tua amica è andata via

Perché stai restando? Ti manca qualcosa, piccola, e

Io ce l’ho, sì, io ce l’ho, sì

Ce l’ho e te lo do questa notte (Wuh)

Suona la sua canzone, suona la sua canzone

La guardi e nessuno la conosce

Non pensarci più, non pensarci più

Non pensarci e dammi un’altra notte

Che io ti do quello che ti manca, piccola (Ra-Rauw)

E se lo facciamo di nuovo, a chi importa? (¡Yah!)

Questa è una cosa nostra, quando il desiderio stringe (Wuh)

Le cartelle sono piene di video dove lo stiamo facendo

La faccio saltare in spaccata (¡Yih!)

Le piacciono i testi espliciti (¡Ah!)

Finisci sempre qui con me

La mia gatta selvaggia e io sono quello che la calma

So che non ti fermerai finché non avrai ciò che vuoi (No, oh-oh)

Lei è accesa come un fuoco, vuole che mi consumi (Vuole che mi consumi)

Già nella mia mente passa l’idea di fare un paio di bambini con te (Ja)

Diavolo, che lato B che hai (¡Wuh!; yeah-yeah-yeah-yeah)

Baby, non fare la timida, sai cosa succederà

Se non te la tiro fuori, dovrai conservarla

Sai chi ce l’ha, io so come arrivi al culmine

Immagina un bambino se uniamo i geni, ma per ora non vuoi

La preferisci in bocca e hai preso uno shot del mio DNA

La ragazza sembra tranquilla, ma quando si tratta di fare follie non si ferma (¡Yih!)

Suda, salta, brilla come le mie catene

Ba-Ba-Balla, morena (¡Yah!)

Mi guarda e lo prende, sa per cosa

Perché la notte è perfetta

La discoteca è piena, però

Che succederebbe se fossimo soli?

Su un letto, io e te a far l’amore

Come una volta te lo facevo, la tua amica è andata via

Perché ti stai lamentando? Ti manca qualcosa, eh-eh, eh-eh (¡Yah!)

Io ce l’ho, sì, io ce l’ho, sì

Ce l’ho e te lo do questa notte (¡Yih!)

Suona la sua canzone, suona la sua canzone

La guardi e nessuno la conosce (¡Yih!)

Non pensarci più, non pensarci più

Non pensarci e dammi un’altra notte

Eh-eh-eh, eh-eh-eh, eh-eh-eh, mmm

Dimmi, MAG, aumentalo

Dimmi, MAG, aumentalo

Eh, eh, eh, ja