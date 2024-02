Milkashke è una canzone di Pyrex che vede anche il featuring degli Slings. Il brano è stato pubblicato il 23 febbraio 2024. Pyrex è un rapper con padre italiano e madre afroamericana di New York e fa parte del gruppo Dark Polo Gang. A gennaio 2024 ha rilasciato il pezzo “Panamera”, sempre come solista.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Milkshake” di Pyrex con gli Slings.

Il testo di Milkshake

Strung out on some cocaine “P”, carry me through this mystery (Yeah)

Strung out on some cocaine “P”, carry me through this mystery

Richie Rich

Scatenato come un toro

Giro il mondo come fossi Marco Polo (Yeah)

La porto a fare shopping in Duomo

Se mi sta simpatica, la schiaccio, pallavolo

Trap, trap, nulla di nuovo

Padelle sul fuoco, più bicarbonato, sodio (Yeah)

Prego Dio e mi ricopre d’oro

Vinco le Olimpiadi come le Fiamme Oro (Yeah)

È sexy (Uh), veste Saint Laurent (Ah)

Le sue bestie mi guardano sempre male

Sto nel club, sono un pimp, vedo solo thotties (V.I.P.)

Se mi stufo, chiamo un bro che m’accompagna fuori

Ah, bitch, sto godendo, vai più giù, ma con calma (Let’s go)

È professionista, ve lo giuro su mia mamma (Yeah) (Ah)

Quando stiamo a casa, non giochiamo a Napoli (Bitch)

Dormi dal tuo lato, non mi piace che mi coccoli

Ho paura che mi snitchi nelle chat

Ho paura che lo dici (Uh, uh), manda tutto sul mio Snap (Yeah) (Let’s go)

E mi piace dirti cose per telefono

Farti fare cose, farti diventare wap (Wap)

Sta venendo qua (Uah), vuole un altro round (Yeah)

Non le serve un corso perché sa come si fa (Uh)

Lei è freak e mi chiama (Chiama)

Baby, please, fai la brava (Let’s go) (Uah)

Scatenato come un toro (Uh)

Giro il mondo come fossi Marco Polo (Yeah) (Polo)

La porto a fare shopping in Duomo

Se mi sta simpatica, la schiaccio, pallavolo (Smash)

Trap, trap, nulla di nuovo

Padelle sul fuoco, più bicarbonato, sodio (Yeah) (Trap)

Prego Dio e mi ricopre d’oro

Vinco le Olimpiadi come le Fiamme Oro (Uah)

Cadillac come Boro Boro (Yo)

CR Triplo Sette, vinco il pallone d’oro (Pallone d’oro)

La P, la Y, la R, la E, la X

Sono un vero negro, sì, come il coniglio dei Nesquik (Yo)

Hotel a cinque stelle, ho cinque tipe nella suite (Suite)

Anello sul mignolo fa “bling-bling-bling” (Yeah)

Bevo milkshake insieme alla tua bitch

Bitch, [?] Zlatan, ma sto con Ibra e con Prince

Ho lo swag più adatto (Yo), troia sta tornando (Seh)

Alzando quei nachos (Ah), fajitas, tacos (Yeah)

Rapper italiani, me li lego tutti al cazzo

Italo-americano, metto canotta e rosario (Yo)

Italo-africano, per la pussy io non pago (Yeah)

Ho fatto casini, vogliono darmi l’espatrio (Uh, uh)

Giro fast nella Jeep, vado ai party (Skrrt)

Vetri sempre neri, non vogliamo fare lacking (Let’s go)

Scatenato come un toro (Uh)

Giro il mondo come fossi Marco Polo (Yeah) (Polo)

La porto a fare shopping in Duomo

Se mi sta simpatica, la schiaccio, pallavolo (Smash)

Trap, trap, nulla di nuovo

Padelle sul fuoco, più bicarbonato, sodio (Trap)

Prego Dio e mi ricopre d’oro

Vinco le Olimpiadi come le Fiamme Oro

Il significato della canzone Milkshake

Il brano si apre sottolineando l’energia e la determinazione nel perseguire i propri obiettivi e esplorare nuovi territori. Parla di portare una persona a fare shopping in zona Duomo, suggerendo un certo status sociale e la capacità di godersi la vita, con evidenti ricchezze e possibilità. In “Se mi sta simpatica, la schiaccio, pallavolo”, l’artista indica che se gli interessa qualcuno, agisce per conquistarla. L’artista poi menziona la sua fede in Dio e il senso di benedizione, rappresentato dall’idea di essere “ricoperto d’oro”. Infine, la canzone si conclude con un riferimento al successo e al trionfo, paragonando la propria vittoria alle Olimpiadi con le prestazioni delle “Fiamme Oro”.

Scatenato come un toro

Giro il mondo come fossi Marco Polo (Yeah)

La porto a fare shopping in Duomo

Se mi sta simpatica, la schiaccio, pallavolo

Trap, trap, nulla di nuovo

Padelle sul fuoco, più bicarbonato, sodio (Yeah)

Prego Dio e mi ricopre d’oro

Vinco le Olimpiadi come le Fiamme Oro (Yeah)

La ragazza di cui parla è sexy e alla moda, indossa abiti di lusso di Saint Laurent. Le “bestie” osservano l’artista con disapprovazione, ma lui si sente a suo agio nel club, considerandosi un seduttore e notando solo le donne attraenti nella zona VIP. Se l’artista si annoia, chiama un amico per uscire insieme. Si gode il momento con calma e si diverte, rassicurando che è un professionista e che può garantire la sua serietà sulla vita della madre. Non cerca coccole o affetto ma solo divertimento e vuole mantenere una distanza negli spazi, anche a letto.

È sexy (Uh), veste Saint Laurent (Ah)

Le sue bestie mi guardano sempre male

Sto nel club, sono un pimp, vedo solo thotties (V.I.P.)

Se mi stufo, chiamo un bro che m’accompagna fuori

Ah, bitch, sto godendo, vai più giù, ma con calma (Let’s go)

È professionista, ve lo giuro su mia mamma (Yeah) (Ah)

Quando stiamo a casa, non giochiamo a Napoli (Bitch)

Dormi dal tuo lato, non mi piace che mi coccoli