Punk Love Storia è una canzone di Tananai tratta dall’album Calmocobra, disponibile dal 18 ottobre 2024. Il brano vede la produzione di Michelangelo.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE PUNK LOVE STORIA DI TANANAI.

Il testo di Punk Love Storia

Ecco il testo di Punk Love Storia di Tananai.

Punk love storia

L’ho conosciuta all’alba di una festa

Ballava con in mano rum e cola

Punk love storia

Le ho chiesto dove fosse andata a scuola

Mi rispose mostrando una pistola

Punk love storia

La prima notte insieme è stata bella

Conclusasi con una sparatoria

Punk love storia

Bellissima, ma non una modella

A me mi ricordava la Madonna Sì, lo ammetto, un po’ la penso ancora

Noi, due cuori ed un arresto

La fine che avevamo già previsto Parte in quarta dopo che è rimasta sola

Non basta, sembra che ne voglia ancora

Di una punk love storia

Resta calma mentre la tempesta infuria

Non basta, ah-ah-ah

Lei vuole solo una punk love storia Punk love storia

Mi butterò nel centro di un falò

Quando nessuno ci starà suonando intorno

Punk love storia

Correndo come corrono i metrò

Fuggirò per seminare il suo ricordo Ma sì, lo ammetto, un po’ la penso ancora

Noi, due cuori ed un arresto

La fine che avevamo già previsto Parte in quarta dopo che è rimasta sola

Non basta, sembra che ne voglia ancora

Di una punk love storia

Resta calma mentre la tempesta infuria

Non basta, ah-ah-ah

Lei vuole solo una punk love storia Prendimi, ma sì

E se dovrai buttarmi

Non farne un dramma

Non sei una codarda Parte in quarta dopo che è rimasta sola

Non basta, sembra che ne voglia ancora

Di una punk love storia (Vai)

Resta calma mentre la tempesta infuria

Non basta, ah-ah-ah

Lei vuole solo una punk love storia

Il significato della canzone Punk Love Storia

Il testo di “Punk love storia” racconta di una relazione tumultuosa e fuori dagli schemi, contrassegnata da momenti estremi e da una passione incontrollabile. Il protagonista incontra una ragazza durante una festa all’alba, mentre lei balla con un bicchiere di rum e cola in mano, il che suggerisce un’atmosfera caotica e selvaggia: “Ballava con in mano rum e cola / Punk love storia.”

La loro storia d’amore è immediatamente segnata da situazioni pericolose. Quando le chiede dove sia andata a scuola, lei risponde mostrandogli una pistola, un’immagine che rappresenta il suo carattere ribelle e imprevedibile: “Le ho chiesto dove fosse andata a scuola / Mi rispose mostrando una pistola.” Anche la prima notte insieme si conclude con una sparatoria, a testimonianza del caos che accompagna la loro relazione: “La prima notte insieme è stata bella / Conclusasi con una sparatoria.”

Nonostante la passione che li lega, il protagonista sa che la fine della loro storia è inevitabile, e riflette sulla natura fugace e distruttiva della loro relazione: “Noi, due cuori ed un arresto / La fine che avevamo già previsto.” Lei, però, sembra sempre desiderare di più, come se la tranquillità non fosse sufficiente per soddisfarla: “Parte in quarta dopo che è rimasta sola / Non basta, sembra che ne voglia ancora.”

Nel corso della canzone, il protagonista cerca di liberarsi dal ricordo di lei, ma sembra incapace di farlo. Mentre fugge, correndo come un treno metropolitano per allontanarsi dal suo passato, ammette che la pensa ancora: “Correndo come corrono i metrò / Fuggirò per seminare il suo ricordo.” Tuttavia, nonostante i suoi tentativi di lasciarsi tutto alle spalle, riconosce che l’intensità di quella “punk love storia” è ancora viva dentro di lui.

In sintesi, il brano descrive una relazione travolgente, segnata da pericolo, ribellione e intensità emotiva. La “punk love storia” è una metafora per un amore che non segue le regole, che brucia rapidamente e lascia dietro di sé un senso di incompletezza e insoddisfazione.