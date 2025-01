Uscita il 25 agosto 2021, in questi giorni è diventato virale il brano “BOLO” di Penomeco feat. YDG. PENOMECO è un rapper coreano nato nel 1992, fa parte della crew Fanxy Child con Dean, Zico, Crush e Millic E HA partecipato nel 2017 alla sesta stagione dello show televisivo “Show Me The Money”.

Ecco il testo di Bolo di Penomeco feat. YDG

Make I ooh, eh

Baby don’t act like a bolo

Baby don’t act like a bolo (oh)

그녀에게 전해줘

되도록 따뜻한 노래로 yeah

우린 다음 장을 넘기고

색을 얹어 dye me like indigo

시끄럽기만 한 도시를 빌미로

귓속말을 전해 come with me girl, yeah

I’ll be ridin’ in the city (in the city)

Make I go, Make I go

Make I see you carry body

어디 볼까 get your number

Just talk to me 꽃이 폈나

어디 볼까 don’t know so far

넌 내 맘 알랑가몰라

어디서 볼까 get your number

Just talk to me 꽃이 폈나

어디 볼까 don’t know so far

넌 내 맘 알랑가몰라

Baby, don’t act like a bolo

너만 몰라 so bolo, ayy, ayy

다가가 볼에 뽀뽀, ayy, ayy

Baby, don’t act like a bolo

너만 몰라 you bolo, ayy, ayy, ayy

페노메코 ydg

Biggity big collaboration

It’s the dancehall 모르기?

알 만한 사람은 다 알지

우리 둘만의 파티

이거 봐봐 perfect body

지금 이 순간만이

오직 너만이 내 자기

From my heart to P NATION 대 감사

Hey hater 대가리 박아 대 참사

Oh, ayy, ma omalicha, ma omalicha

Oh, ayy, ma omalicha

Baby, don’t act like a bolo, ayy (bo-bo-bo-bo, ayy)

너만 몰라 so bolo, ayy, ayy (너만 몰라 so bolo, ayy, ayy)

다가가 볼에 뽀뽀

Baby, don’t act like a bolo (don’t act like a bolo)

너만 몰라 you bolo, (ayy, ayy, ayy)

가만히 눈을 감아

널 향한 마음을 담아

넌 저기 넓은 바다

난 어떡하리오

가만히 눈을 감아

널 향한 마음을 담아

넌 저기 넓은 바다

난 어떡하리오 (baby, I can’t wait no longer)

Baby, don’t act like a bolo, ayy (don’t act like a bolo)

너만 몰라 so bolo, ayy, ayy (yeah)

다가가 볼에 뽀뽀

Baby, don’t act like a bolo (bolo)

너만 몰라 you bolo, (ayy, ayy, ayy)