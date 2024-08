“Alibi” è una canzone dell’artista iraniano-olandese Sevdaliza insieme al cantante brasiliano Pabllo Vittar e al cantautore francese Yseult. È stata pubblicata il 28 giugno 2024 tramite Twisted Elegance. Campiona la canzone “Rosa” del cantante colombiano Totó la Momposina , popolare durante il Carnevale di Barranquilla, una versione del pezzo cubano “Rosa, qué linda eres”, registrato per la prima volta dal Sexteto Habanero Godínez nel 1918 e reso popolare dall’artista colombiano Magín Díaz.

Il brano ha raggiunto la posizione numero 16 nella Billboard Global 200 e ha raggiunto la top 10 in Brasile, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Romania e Svizzera. Negli Stati Uniti, la canzone ha debuttato al numero 95 della Billboard Hot 100, facendo guadagnare a tutti e tre gli artisti il ​​primo ingresso in classifica.

Il pezzo è attualmente tra i brani virali di maggior successo su TikTok.

Ecco il testo di “Alibi” di Pabllo Vittar, Sevdaliza e Yseult.

No meu amor sempre tem dor

Tudo pelo meu prazer

Can you remember when the last time was

You felt safe in the dark?

This world was never meant for a woman’s heart

But still, you rise through it all

When I’m out of breath, she’s my vitals (ooh-ooh)

When I need to rev, she’s my ride-or-die

When I’m out of faith, she’s my idol

I just killed a man, she’s my alibi

Rosa, qué linda eres (alibi)

Rosa, qué linda eres tú (alibi)

Rosa, qué linda eres (alibi)

Rosa, qué linda eres

Tout est nasty

Que des mélo mélo dans ma tête

Que des mélo mélo dans ma tête

Que des mélo mélo dans ma tête

My baby, doudou

Bisous dans le cou

Sur mon corps tu donneras tout, tout

Do you want it, do you want it too?

Ooh, ton corps sera mon été (aah-ah)

J’ai mis ton cœur de côté

Fini le temps des poètes

Je les hais comme je les aime

Quand je tue un homme, c’est mon alibi

Rosa, qué linda eres (alibi)

Rosa, qué linda eres tú (alibi)

Rosa, qué linda eres (alibi)

Rosa, qué linda eres

Muito prazer, em conhecer

O causador de todo o teu sofrer

E eu vim de longe só pra te dizer

Tu é o meu mal querer

No meu amor

Sempre tem dor

Ela é o meu álibi

Rosa, qué linda eres (alibi)

Rosa, qué linda eres tú (alibi)

Rosa, qué linda eres (alibi)

Rosa, qué linda eres tú (I just killed a man, she’s my alibi)

Rosa, qué linda eres (alibi)

Rosa, qué linda eres tú (alibi)

Rosa, qué linda eres (alibi)

Rosa, qué linda eres tú